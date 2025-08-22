Zdravstvena stroka si je premislila: Z novima helikopterjema bo delo boljše

Predstavniki zdravstvene in letališke stroke so se v četrtek srečali na neformalnem operativnem sestanku. Sklenili so, da bosta delo reševalnih ekip in oskrba pacientov z novimi namenskimi helikopterji lahko boljša kot doslej. Ugotovili so, da so bile zahteve zdravstvene stroke v razpisu večinoma upoštevane, so zapisali v sporočilu po sestanku.

Pogovori med predstavniki zdravstvene stroke in Letalske policijske enote so potekali predvsem v zvezi z ustreznostjo na razpisu izbranih helikopterjev, so navedli v sporočilu za javnost, pod katerega so se podpisali vodja helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik Uroš Lampič in zdravnika Iztok Tomazin ter Luka Camlek.

Ugotovili so, da so bile zahteve zdravstvene stroke v razpisu večinoma upoštevane in prejeli argumentirane odgovore glede tistih zahtev, ki jih ni bilo možno upoštevati, so zapisali v sporočilu za javnost. Navedli so, da so prejeli pojasnilo o razlikah glede posameznih konfiguracij kabin obeh proizvajalcev helikopterjev, predvsem razlike pri uporabi vitla in vnosa pacienta na nameščena nosila v helikopter med letom.

Navzoči so se strinjali, da bo oskrba pacienta med poletom zaradi namenske medicinske notranjosti helikopterja v marsičem boljša in lažja kot sedaj. Bodo pa v vsakem primeru potrebna dodatna usposabljanja in definiranja določenih postopkov in dela vseh, ki bodo z njimi nudili helikoptersko nujno medicinsko pomoč in ostale medicinske transporte, so zapisali.

Strinjali so se tudi, da je uporaba vitla vse pomembnejša za hiter dostop ekipe do pacienta ne le pri gorskem reševanju, ampak tudi pri ostalih reševanjih ekip helikopterske nujne medicinske pomoči, kar je v izbranem modelu helikopterja mogoče izvajati le pri prečno položenih nosilih.

Posebej so se posvetili vprašanju problematizirane oskrbe dihalne poti pri prečno položenih nosilih in prišli do zaključka, da sicer intubacija v standardnem položaju za glavo pacienta med poletom ne bo mogoča, vendar bo to zdravnik lahko izvedel z uporabo videolaringoskopa, ki ga v enotah helikopterske nujne medicinske pomoči že več let uporabljajo in sicer z modificiranim pristopom od strani, so navedli.

Vključitev novih namenskih medicinskih helikopterjev AW 169, ki bodo del flote Letalske policijske enote, bo pomenila pomemben napredek glede na sedanje slabo stanje oziroma neustreznost in pomanjkanje plovil, so sklenili v zaključkih. Upajo, da gre šele za prvi korak pri sistematični izgradnji sodobnega, učinkovitega sistema helikopterske nujne medicinske pomoči v Sloveniji v skladu z mednarodnimi standardi in vzori razvitih držav.

Medicinski in letalski del posadk, ki izvajajo helikoptersko nujno medicinsko pomoč in njihovo vodstvo želijo tudi v prihodnje ohraniti in nadgrajevati medsebojno dobro sodelovanje, ki temelji na zaupanju in profesionalnosti s temeljnim ciljem zagotavljati pacientom čim bolj kakovostno helikoptersko nujno medicinsko pomoč na celotnem območju Slovenije, so še navedli.