Zdravstveni delavci že rezervirali oddih v Portorožu

V hotelu Kempinski Palace je direktorica Jelena Baronik včeraj razdelila sto »vavčerjev« za brezplačni tridnevni oddih zdravstvenih delavcev med štiri slovenske bolnišnice, ki so nosile največje breme v času epidemije novega koronavirusa. Medtem se v Portorož počasi vrača turistično življenje, kar dokazuje vse več odprtih hotelov in pozitivna pričakovanja glede obiska.



Zahvale zdravnikom, medicinskim sestram in drugemu zdravstvenemu osebju za požrtvovalno delo v času pandemije se je domislil lastnik MK Group Miodrag Kostić, nam je povedala Jelena Baronik. V najprestižnejšem portoroškem hotelu bodo tako gostili zaposlene iz klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki deluje znotraj ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra, z oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja na mariborskem kliničnem centru, s celjske splošne bolnišnice in z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergije Golnik. Posebne vavčerje so včeraj sprejeli predstavniki vseh štirih bolnišnic, ki so se obenem udeležili tudi tamkajšnjega posveta na temo izmenjave izkušenj glede delovanja in poslovanja bolnišnic v času pandemije.



»Izbrance« med bolnišničnim osebjem, ki bodo lahko izkoristili omenjen tridneveni oddih v Portorožu, pa so določili z žrebom. Njihove prve rezervacije so v hotelu že prejeli. Sicer pa bodo v MK Group omogočili brezplačno bivanje v njihovih hotelih - ki jih imajo tudi na Hrvaškem in v Srbiji - za skupno 450 zdravstvenih delavcev iz širše regije.

Prvi odrešilni avstrijski gostje

»Ta konec tedna smo morali zaustaviti rezervacije,« je omenila Petra Zierer, ki v hotelu Kempinski Palace skrbi za stike z javnostmi. Med gosti prevladujejo Avstrijci, ki imajo na račun praznika podaljšan konec tedna, takoj za njimi pa so slovenski gostje. »Zelo pozdravljamo tudi vavčerje, ki jih bo razdelila država, saj si bodo na ta način lahko privoščili nočitev v našem hotelu tudi tisti, ki si je sicer ne bi mogli,« je pripomnila direktorica hotela. Kot je še dejalai, so imeli v z vezi s tem kar nekaj povpraševanja.



Zelo pa jo je razveselila novica o nadaljnjem sproščanju mej, kar je priporočila evropska komisija. »Težko napovedujem, kolikšen izpad bomo imeli zaradi pandemije. Pomladansko kongresno sezono smo v celoti izgubili, poletje je še pred nami, obenem pa še ni povsem jasno, v kolikšni meri se bodo na koncu sprostile mejne omejitve. Vprašanje pa je tudi, kako bo z drugim valom epidemije, ki bo določal jesensko kongresno sezono,« je pojasnila.

Odprta polovica hotel v občini

Po podatkih portoroškega turističnega združenja je od 26 hotelov v piranskih občini odprta približno polovica. Minuli konec tedna so imeli hoteli, ki so bili odprti, povprečno 55-odstotno zasedenost. Glede na podatke, ki so se nanašali na prejšnji petek in soboto, so imeli v občini nekaj pod 800 nočitev, v lanskem primerljivem obdobju pa skoraj 10.500. »Za ta konec tedna lahko povem, da so tisti hoteli, ki so odprti, zelo dobro zasedeni,« je izpostavila Lea Šuligoj, predstavnica porotroškega turističnega združenja. Dodala je, da je kraj spet zaživel, saj so portoroške lokale in promenade spet polne obiskovalcev.