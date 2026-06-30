Zdravstveni inšpektorat odpoklical barvo za lase

Zdravstveni inšpektorat RS je bil prek sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu barve za lase Profix Organics Henna Black proizvajalca CE. way Regulatory Consultants Ltd.

Izdelek lahko škoduje zdravju zaradi vsebnosti PPD (p-fenilendiamina) v kombinaciji z odsotnostjo sklopitvenih komponent, dolgotrajnim časom delovanja izdelka na laseh v stiku z lasiščem, možno prisotnostjo reakcijskih produktov z genotoksičnimi in senzibilizirajočimi lastnostmi ter prisotnostjo prepovedane snovi briljantno zeleno.

Številka serije je 098292, barkoda pa 4053743392488.

Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo na mesto nakupa.