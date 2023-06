Zdravstveni minister: Pacientom ne bo treba »več nositi papirjev«

Po treh tednih dodatnega usklajevanja – koalicijskega in strokovnega –, ki ga je zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan sprva želel preskočiti, je danes vlada potrdila zakon o zdravstvenem informacijskem sistemu. Ta predvideva ustanovitev novega javnega podjetja, ki bo upravljalo nov centralni zdravstveni informacijski sistem in predstavlja prvi zakon napovedane zdravstvene reforme.

Koalicijsko naj bi novelo uskladili po tem, ko sta SD in Levica zahtevali neprofitnost takšnega podjetja in strožje pogoje pri tem, kdo bi ga lahko upravljal.

»Po tem, ko bo zakon začel veljati, bomo končno imeli dostop do vseh podatkov, vsi pacienti bodo prek digitalne platforme videli, kdo pregleduje zdravstvene podatke – imamo jasno transparentnost in iz vseh izvajalcev storitev bodo prišli podatki v enotni sistem,« je po sprejetju zakona na vladi navedel minister za zdravje in napovedal, da si želi, da bi začel veljati s 1. januarjem 2024, ko naj bi začela veljati obveza poročanja.

Vsi podatki bodo prišli v enotni digitalni informacijski sistem, ki ga bo upravljal ZZZS.

Polno implementacijo pa je po njegovih besedah pričakovati leta 2026, ko naj bi bil po njegovem sistem povsem digitaliziran »z vsemi podatki in varnostnimi mehanizmi«, saj naj bi se vsi vpogledi beležili. Nepravilnosti pa kaznovale. Kot ključno pa je izpostavil, da bodo vsi podatki zbrani na enem mestu in pacientom ne bo treba »nositi več papirjev«.

Bešič Loredan je sicer izpostavil usklajevanje z ministrstvom za pravosodje in informacijsko pooblaščenko, a ta nam je odgovorila, da s predlogom, ki je bil sprejet, sploh ni seznanjena. »Zakon je usklajen v največji možni meri. Tisto, kar še ni usklajeno, pa še bo,« je v odgovor navedel minister in dodal, da gre zato zakon v parlament po rednem postopku.

Iz zadnjega mnenja, ki so ga v uradu informacijske pooblaščenke poslali na ministrstvo, pa je razvidno, da so bistvene pripombe na ministrstvu res upoštevali, a jih vseeno še opozarjajo, da mora biti glede na 38. člen ustave vsaka obdelava osebnih podatkov primarno opredeljena z zakonom, in ne podzakonskim aktom, zahtevajo pa tudi še natančnejšo opredelitev podatkov in nujnost vodenja dnevnika obdelave podatkov skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov.