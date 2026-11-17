Obvezni zdravstveni prispevek bi se lahko marca prihodnje leto zvišal na 48,60 evra mesečno. Tako navaja predloga Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki predvideva izredno zvišanje sedanjega zneska za 8,64 evra. Če bo predlog sprejet, bodo zavarovanci na leto plačali 103,68 evra več. Upravni odbor ZZZS je predlog že podprl, o njem pa bo 25. novembra odločala še skupščina zavoda. Obvezni zdravstveni prispevek se sicer enkrat letno usklajuje z rastjo povprečne bruto plače v Sloveniji. Po redni uskladitvi bi se 1. marca 2027 s sedanjih 39,96 evra zvišal na 43,11 evra. ZZZS pa predlaga dodatno, izredno povečanje za 5,49 evra, s čimer bi mesečni znesek dosegel 48,60 evra. Takšno zvišanje bi pomenilo 21,6-odstotno podražitev glede na trenutno višino prispevka. Dodatna ...