Zdravstveni zavodi v javna podjetja in ukinitev koncesij

Pri Zdravniški zbornici Slovenije so na konferenci o izzivih zdravstva v prihodnosti predstavili tudi zakonske predloge za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenega sistema. Med drugim predlagajo preoblikovanje zdravstvenih zavodov v javna podjetja, ukinitev koncesij ter uvedbo instituta neodvisnega ponudnika zdravstvenih storitev.

Zakonske predloge so pri Zdravniški zbornici oblikovali na izvršilnem odboru decembra lani. Kot je pojasnila predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović, je eden od predlogov reorganizacija zdravstvenih zavodov, ki bi poslovali podobno kot javna podjetja, ki bi bila še vedno v državni ali občinski lasti. Cilj preoblikovanja bi bilo povečanje konkurenčnosti javnih izvajalcev v razmerju do zasebnih.

Kot drugi predlog je navedla ukinitev koncesij in uvedbo fleksibilnejšega financiranja zdravstvenih storitev glede na spreminjajoče se potrebe pacientov. Po predlogu bi, tako Beović, zdravniki z licenco in pogoji za opravljanje dela lahko opravljal svoje storitve za potrebe javne mreže.

Zdravstvene ustanove bi lahko delovale kot javna podjetja. FOTO: Leon Vidic/Delo

S tretjim predlogom si želijo pri zbornici povečati agregatno ponudbo dela zdravnikov z uvedbo instituta neodvisnega ponudnika zdravstvenih storitev. Gre za položaj, pri katerem bi zdravniki lahko delali bodisi kot zasebniki ali pri zasebnikih ali pa v državnih zdravstvenih ustanovah.

Kakovost in digitalizacija

Med predlogi je tudi postavitev neodvisne agencije za kakovost in podporo digitalizaciji v zdravstvu. V agencijo bi morali po predlogu zbornice podatke prispevati vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti v Sloveniji, agencija pa bi med drugim obravnavala tudi vse neželene dogodke.

Bojana Beović pravi, da bi zdravniki z licenco lahko pomagali javni mreži. FOTO: Leon Vidic/Delo

Zbornica predlaga tudi normativno ogrodje za administrativno razbremenitev zdravnikov, izenačitev ureditve kritja stroškov zdravstvenih storitev v tujini s kritjem stroškov zdravstvenih storitev v Sloveniji pri zasebnem izvajalcu, poenostavitev ureditve napotovanja bolnika na specialistično oziroma bolnišnično obravnavo ter povečanje transparentnosti postopkov javnega naročanja na področju medicinske opreme in medicinskih pripomočkov.

Pacienti bi z uveljavitvijo rešitev pridobili, saj bi rešitve po mnenju Bojane Beović povečale dostopnost do zdravstvenega sistema.

Pogovor tudi o ekscesih

Zadnjega dela konference zdravniške zbornice se je udeležil tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Kot je povedal v izjavi, je zdravništvu v svojem imenu in in imenu vlade sporočil, naj jim posredujejo z vsemi deležniki zdravništva usklajen dokument s predlogi sprememb in rešitev. Maja bo nato vlada sklicala skupno srečanje oziroma konferenco, kjer se bodo o vseh predlogih »odkrito pogovorili«.

Danijel Bešič Loredan napoveduje pogovor o vseh predlogih. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ob dejstvu, da je zdravnikov premalo, pa Bešič Loredan od zdravništva pričakuje, da se bo pogovorilo tudi o ekscesih, ki da jih ni malo. Na vprašanje, o kakšnih ekscesih govori, je odgovoril, da nekateri zdravniki zelo zlorabljajo zakonske možnosti in delajo na dveh, treh ali štirih stolčkih.

Konference se je udeležil tudi predsednik Hrvaške zdravniške zbornice Krešimir Luetić, ki je pojasnil, da imajo na Hrvaškem podobne probleme in izzive kot v Sloveniji, pa tudi podobne poglede na rešitve. »Jasno nam je, da brez dovolj zdravnikov ni vzdržnega javnega zdravstvenega sistema. Zdravniki bi morali biti predvsem zadovoljni in izbirati javni zdravstveni sistem, ker bomo sicer priča slabljenju javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji in na Hrvaškem na škodo vseh državljanov,« je dejal.