Zdravstvo je ahilova peta Golobove vlade

Prejšnji teden je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan podpisal odstopno izjavo, ki mu jo je v podpis dal predsednik vlade Robert Golob. Delovima komentatorjema Aliju Žerdinu in Janezu Markešu bi se zdelo dobro, da tega mesta ne bi ponovno zasedel zdravnik, saj, kot opozarja Markeš, za delo ministra ni potrebno enako znanje kot za delo zdravnika, pomembnejše se mu zdi, da bo imel novi minister moralni kompas. Žerdin namreč meni, da trenutno ni jasno, ali imamo ministra za zdravje ali za zdravnike, Markeš pa, da je očitno, da je bil minister doslej za – zdravnike.

»Robert Golob je moral dojeti, da je ministrstvo za zdravje ahilova peta njegove vlade, zato je energično ukrepal,« je dejal Markeš, ki se sicer sprašuje, zakaj ni ukrepal že prej. Kot je opozoril, bo opozicija verjetno poskušala izkoristiti jezo ljudi nad sistemom, ki jim še vedno ne omogoča priti do zdravnikov v doglednem roku.

Žerdin je opozoril, da je težava tudi v tem, da ni jasne definicije, kaj javno zdravstvo sploh je. Markeš meni, da je predvsem to, kar ni zasebni interes. In prav zasebniki so bili najbolj razočarani nad odstopom ministra, obenem pa so zasebni dobavitelji zdravstvenega materiala v zadnjem letu pospravili rekordne dobičke, je spomnil Markeš.

Komentatorja zdaj čakata na ime prihodnjega ministra, saj bo šele ime jasen znak, v katero smer se bo razvijalo slovensko zdravstvo.