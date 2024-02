Če država popusti Fidesu, ne bo le pokopala same sebe, ampak bo kršila zakonodajo

Tokratni pogovor Od srede do srede je minil v znamenju obletnic. A če sta komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin zgolj bežno omenila 40. obletnico srebrne olimpijske kolajne alpskega smučarja Jureta Franka, sta se precej bolj posvetila zdravniški stavki, od začetka katere mineva natanko mesec dni.

»Uradno gre za najdaljšo zdravniško stavko v Sloveniji, še več, gre za najdaljšo stavko nasploh,« je dejal Markeš, Žerdin pa je spregovoril o nelagodju, saj zakonske določbe velevajo, da stavka ne sme biti v škodo pacientov, a zdi se, da se dogaja ravno nasprotno.

Spomnimo, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je 15. januarja 2024 začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Komentatorja sta se med drugim navezala na članek Delove novinarke Polone Malovrh o slovenskih zobozdravnikih, ki opozarjajo na neenako obravnavo zasebnikov v Sloveniji in tujini.

»Če država popusti Fidesu, ne bo zgolj pokopala same sebe, ampak bo tudi kršila zakonodajo. Po 200 milijonih, ki jih je država vrgla v zdravstveni sistem, je nazaj dobila zahteve po ločevanju stebrov in podobne neumnosti. Zdravstvo je državno regulirano, tega se je treba zavedati in temu se je treba podrediti. Regulirano ni kar tako, pač pa zaradi zaščite javnega zdravja in javnega dobrega,« je dejal Markeš, več pa v videoposnetku.