Zdravstvo ni strošek, ampak je poganjalec razvoja

Strokovni posvet - O povezovanju zdravja, inovacij, fiskalnih in ekonomskih raziskav bremena krvnega raka.

»V politiki in tudi v javnosti je uveljavljeno prepričanje, da so zdravstveni sistem ali šolstvo breme družbe. Veliko bi naredili, če bi se zavedali, da vse te dejavnosti v resnici pomembne pri soustvarjanju BDP,« je dejala dr. Petra Došenović Bonča, profesorica in raziskovalka z ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani na strokovnem posvetu o povezovanju zdravja, inovacij, fiskalnih in ekonomskih raziskav bremena krvnega raka diseminiranega plazmocitoma (DP) in tovrstne konkurenčnosti Slovenije v Evropi. V Sloveniji je 1000 bolnikov, ki se zdravijo zaradi krvnega raka, ki je bil do pred kratkim neozdravljiv. Toda v 15 letih je prišlo do pomembnih odkritij zdravil, tako da so bolniki, ki so pred 20 leti imeli pred seboj le še dve do tri leta življenja, danes živijo tudi 10 in več let po ...