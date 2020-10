Zdravstvu se napoveduje ledena doba

Vodilni slovenski zdravniki že desetletja opozarjajo na težave slovenskega zdravstva. Tokrat so odprli temo, ki je niso še nikoli: menijo, da je ogrožena univerzitetna medicina, matica, iz katere vse izhaja in brez katere kakovostne slovenske medicine ne bo več. Junija organizirani posvet na to temo v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je bolj ko ne izzvenel v prazno. Vse je prekril covid-19, samo težave so ostale.

Kam plujeta univerzitetna kliniča centra

Vse manj mladih zdravnikov se odloča za univerzitetno pot, zaradi prekomernega rutinskega dela v obeh univerzitetnih kliničnih centrih imajo vse manj časa za pedagoško delo in raziskovanje, ki pomeni bistveno vez s sodobnim medicinskim svetom, pri tem pa se v Sloveniji vloge univerzitetne medicine ne zavedamo dovolj, saj ni urejeno njeno financiranje, ne njen status, zagotovljeni niso kadri, ne prostori, so pripovedovali vodilni zdravniki interne medicine UKC Ljubljana, ki smo jih povabili na Delovo okroglo mizo, da bi iz prve roke slišali, kaj je narobe, da je pod vprašajem usoda tako pomembnega dela medicine, kot sta izobraževanje novih zdravnikov in raziskovanje za zdravljenje najtežjih bolnikov.



Prof. dr. Zlatko Fras, strokovni direktor interne klinike, prof. dr. Aleš Blinc, predstojnik kliničnega oddelka žilne bolezni, in prof. dr. Samo Zver, predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo so povedali, da se težave ne odpravljajo, nasprotno, poglabljajo se.



»Če ne bomo skočili na vlak, se napoveduje zdravstvu ledena doba,« so menili.



Lahko jim verjamemo, saj poznajo sistem do obisti, ob bolniških posteljah in v borbi z birokratskimi mlini na veter pa so preživeli že več kot 30 let. Po vsem tem času so precej resignirani: nihče jih ni hotel slišati, posledice pa nosimo vsi. A zgodovinskega trenutka, kakršen je zdaj, zadnjega pol stoletja ni bilo, menijo. Covid kriza je priložnost za zdravstvo, je dejal prof. dr. Zlatko Fras.

Brez posluha

Ko je Slovenska akademija znanosti in umetnosti junija poslala zaključke posveta o vlogi univerzitetnih bolnišnic v slovenskem zdravstvenem, pedagoškem in znanstveno-raziskovalnem procesu tudi na ministrstvo za zdravje, v katerem opozori na nevzdržen in neurejen status obeh univerzitetnih kliničnih centrov in predlaga konkretne ukrepe, med drugim poseben zakon o UKC, so prejeli z ministrstva mlačen odgovor.



Državna sekretarka Tina Bregant, ki se je pod odgovor podpisala, najbolj izobraženih in največjih poznavalcev na najvišjih mestih v državi ne podpre, temveč zapiše, da je v zdravstvu tako rekoč vse v redu in da je trenutno veljavna ureditev univerzitetne medicine ustrezna. Politika se torej v reševanje zdravstva na tej ravni ne namerava vključiti.



Kako naprej, objavljamo v jutrišnji Sobotni prilogi v daljšem pogovoru s tremi vodilnimi zdravniki in profesorji UKC Ljubljana.