Zdravstvene in zobozdravstvene storitve od jutri za osebe brez znakov okužbe

Vlada je na dopisni seji izdala odlok, s katerim ponovno uvaja izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, a pod posebnimi pogoji, ki bodo določeni v odredbi o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19. Oba predpisa bosta začela veljati jutri.



Z začetkom epidemije je vlada posegla v izvajanje dejavnosti v zdravstvu: odpovedani so bili vsi nenujni pregledi in posegi, zobozdravstvene ambulante so večinoma zaprte, zobozdravniki delujejo le na izbranih kontaktnih točkah po državi. V aprilu so sicer izvajalci dobili zeleno luč, da začnejo izvajati tudi nenujne storitve.



Odredba, ko jo je danes dopisno sprejela vlada, določa, da je zdravstvena obravnava na vseh treh ravneh – primarni, sekundarni in terciarni – zagotovljena le osebam, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in ne kažejo kliničnih znakov okužbe dihal. Vse ostale osebe se obravnava v skladu s priporočili in navodili za izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki veljajo v času epidemije covida-19.



Izvajalci zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti morajo pri izvajanju storitev upoštevati priporočila za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), in mnenja razširjenih strokovnih kolegijev za posamezna zdravstvena in zobozdravstvena področja, so iz vladnega urada za komuniciranje sporočili po seji vlade.