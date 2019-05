Združenje brigad, ne več samo gasilcev

Celje – »Po novem bodo poklicne gasilce v Združenju poklicnih gasilcev Slovenije zastopali javni zavodi, industrijske poklicne enote in gasilska društva s poklicnim jedrom, kjer so zaposleni in ne bodo več posamič včlanjeni v združenje,« je ob podpisu pristopnih izjav 15 javnih zavodov, 4 industrijskih brigad in gasilskega društva Velenje dejal predsednik združenja Miran Korošak.



Prvi je pristopno izjavo podpisal Matjaž Lapi, direktor Gasilskega zavoda Trbovlje, znanega po nezadovoljstvu med gasilci, ki ga je nedolgo tega sprožila odločitev občine o spremembah, ki bi zagotovile večji pregled na stroški za poklicni del gasilske brigade.



Sicer pa združenje, kot je povedal Korošak, pričakuje pristop še 10 gasilskih brigad iz gospodarstva, kjer so lastniki večinoma tujci in se je dogovarjanje z njimi precej zavleklo.



Združenje, v katerem je skoraj 1000 poklicnih gasilcev in ki skrbi za njihovo izobraževanje, izmenjavo dobrih praks in jih tudi interesno povezuje, si še vedno prizadeva za sprejem posebnega zakona o poklicnem gasilstvu.