Združeno kraljestvo Mavriciju še ne bo predalo otočja Chagos

Združeno kraljestvo bo po nasprotovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa začasno preložilo načrte, da bi Mavriciju vrnilo otočje Chagos v Indijskem oceanu, kjer leži strateško ameriško-britansko vojaško oporišče Diego Garcia, so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili z Downing Streeta.

Velika Britanija in Mavricij sta maja lani podpisala sporazum, v skladu s katerim naj bi London suverenost nad otočjem Chagos, svojim čezmorskim ozemljem, predal svoji nekdanji koloniji Mavricij. Največji otok arhipelaga Diego Garcia s strateško pomembnim ameriško-britanskim oporiščem pa bi začasno, za vsaj 99 let, ostal pod nadzorom Londona.

Podporniki in prebivalci britanskega otočja Chagos so januarja letos v Londonu protestirali proti napovedani predaji otočja Mavriciju. FOTO: Henry Nicholls/AFP

»Še vedno verjamemo, da je ta sporazum najboljši način za zaščito dolgoročne prihodnosti baze, vendar smo vedno govorili, da bomo z njim nadaljevali le, če bo imel podporo ZDA,« je izjavil tiskovni predstavnik britanskega premierja Keira Starmerja.

Trump je sporazum sprva odobril, januarja pa ga je označil za »veliko neumnost« Londona, poroča AFP.

Oporišče je eno pomembnejših v regiji za ZDA, ki ga uporabljajo za podporo operacijam v Indijskem oceanu in na območju Perzijskega zaliva. Starmer, ki je sprva zavrnil kakršno koli vlogo v ameriško-izraelski vojni z Iranom, je pozneje privolil v zahtevo ZDA, da oporišče uporablja za »obrambne operacije« v vojni proti Iranu.