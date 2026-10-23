Združeno proti anonimnemu ocenjevanju učiteljev

Sviz, ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter informacijska pooblaščenka so v zadnjih dneh dobili več prijav zaradi napovedane aplikacije ­povey. Ta še ne deluje, na spletni strani povey.si pa so napovedali, da bodo z njo učenci, dijaki in študenti lahko anonimno ocenili, »kako pri kom dejansko poteka pouk«. Podrobnosti o aplikaciji so izginile s spletne strani, še vedno pa so dostopna imena vseh učiteljev vseh šol in fakultet v državi. »V aplikaciji oceniš svojega učitelja, profesorja ali predmet – anonimno, v pol minute. Iz ocen nastane slika, ki je danes ni nikjer: kako pri kom dejansko poteka pouk,« smo na spletni strani povey.si lahko brali še v začetku tedna. Zdaj so tam »samo« imena učiteljev, šol in fakultet. Kot je bilo prej zapisano na spletni strani, je namen ...