Zdus: Bodo sredstva iz prispevkov zadostovala za oskrbo?

V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) in društvu Srebrna nit pozdravljajo napovedane spremembe interventnega zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe, ki ga bo po nujnem postopku v državni zbor vložila ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Opozorili pa so, da je bil štiridnevni rok za javno razpravo odločno prekratek za oddajo tehtnih pripomb. Vlada bo predlog predvidoma obravnavala v četrtek, nato sledi postopek sprejemanja v državnem zboru.

V društvu za dostojno starost Srebrna nit so ministrstvo pozvali, naj vzpostavi socialni dialog in stike z nevladnimi organizacijami, ki so zagovorniki starejših, da skupaj prispevajo k hitrejšemu vzpostavljanju dobro zastavljenega sistema dolgotrajne oskrbe. »Cilj je, da odločevalci, izvajalci in uporabniki ter čakajoči na celovito uveljavitev dolgotrajne oskrbe s podporo celotne družbe uresničimo zastavljeni projekt, ki ga koncept socialne države v Sloveniji že veliko let obljublja in prepočasi uresničuje,« pravi mag. Irena Žagar, predsednica Srebrne niti. Težavo vidi tudi v tem, da je pravica do DO priznana šele od dneva izdaje odločbe in ne od dneva, ko je uporabnik vložil vlogo oziroma je bila ugotovljena potreba. Mag. Rosvita Svenšek, predsednica komisije za zdravstvo in socialno varstvo pri Zdusu, pa izpostavlja vprašanje, ali bodo spričo dodatnih obveznosti, ki jih predvideva interventni zakon, sredstva iz prispevkov za DO zadostovala.