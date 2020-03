Zdus poziva člane k odgovornosti do sebe in drugih

Prekinjeno izobraževanje za program Starejši za starejše

Ljubljana – Društva upokojencev naj pri organizaciji zbora članov upoštevajo odločitev ministrstva za zdravje, ki omejuje dogodke do sto ljudi ter navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in vlade, je na današnjem kolegiju sklenilo vodstvo Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus).Predsednik Zdusa Janez Šušnik in podpredsednici Vera Pečnik ter Jožica Puhar opozarjajo, da je treba v primeru izvedbe zborov članov, ki te dni sprejemajo letna poročila, zagotoviti ustrezne higienske razmere , ki jih priporoča NIJZ, ter pozivajo člane društev, naj bodo pri tem odgovorni do sebe in drugih.Če se zbora udeleži manjše število članov, naj upoštevajo določbe temeljnega akta društev. Če pa zbora članov zaradi razmer ne bodo sklicali, lahko letno poročilo društva, ki ga potrjuje zbor, oddajo na Ajpes, s potrditvijo upravnega in nadzornega odbora društva, sklep zbora članov pa lahko na Ajpes oddajo naknadno.Vodstvo Zdusa je tudi sklenilo, da od danes do nadaljnjega prekinejo izobraževanje za program Starejši za starejše, ki poteka v hotelu Delfin v Izoli, o nadaljevanju pa bodo člani obveščeni pravočasno. Prostovoljcem tega programa pa priporočajo, naj v tem času ne obiskujejo uporabnikov na domu , če pa jih že, naj dosledno upoštevajo higienska pravila. Društvom tudi priporočajo, naj začasno odložijo izlete in letovanja . Ob tem še dodajajo, da priprave na Dneve medgeneracijskega sožitja, ki bodo od 19. do 21. maja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, potekajo nemoteno.Ni znano, koliko starejših je med doslej obolelimi zaradi koronavirusa , ker NIJZ teh podatkov ne daje zaradi varovanja osebnih podatkov. Na današnji vladni tiskovni konferenci pa je predstojnica klinike za infekcijske bolezni Tatjana Lejko Zupanc povedala, da so tisti, ki imajo težji potek, res starejši od 60 let, nimajo vsi kakšnih hudih kroničnih bolezni, večina pa ima kakšno preeksistentno stanje. Drugi bolniki so mlajši in od teh še nihče ni imel nobenega zapleta.