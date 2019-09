Zdus s pripombami na noveli pokojninskega zakona in zakona o trgu dela

Letni dodatek se mora izplačevati v skladu z zdaj veljavnim zakonom in najpozneje konec junija. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) podpirajo glavne rešitve predloga novele pokojninskega zakona, ki je v javni obravnavi le še danes, nanj pa so podali tudi nekaj pripomb. Med drugim predlagajo odpravo razlike zaradi neusklajevanja pokojnin. Pripombe so podali tudi na predlog novele zakona o urejanju trga dela.Glede predloga novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v Zdus podpirajo predlagano izenačitev višine odmernega odstotka za zavarovance obeh spolov, ki dopolnijo 40 let pokojninske dobe, na 63,5 odstotka. Podpirajo tudi predlagani dodatni odmerni odstotek v višini 1,36 odstotka na račun skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka.Zaradi neusklajevanja oziroma prenizkega usklajevanja pokojnin v letih 2010-2016 pa predlagajo sprejetje ukrepov, ki bodo negativno razliko odpravili in zagotovili, da bo razmerje med povprečno neto pokojnino in povprečno neto plačo ostalo vsaj na taki ravni, kot je bilo v letu 2008, to je 67-odstotno.a odpravo razlik zaradi neusklajevanja pokojnin so se v javnem pismu, ki so ga naslovili na predsednika vlade, danes zavzeli tudi v Sindikatu upokojencev Slovenije. Med drugim zahtevajo izredno uskladitev pokojnin za še 7,2 odstotka. S tem bi odpravili razliko, ki je nastala zaradi neusklajevanja pokojnin v preteklih letih, pravijo.V Zdus iz predlagane novele pokojninskega zakona podpirajo tudi rešitev, po kateri zavarovanci, ki kljub izpolnjevanju pogojev za upokojitev ostanejo še naprej zaposleni za polni delovni čas, in uživalci starostne pokojnine, ki se znova zaposlijo za polni delovni čas, prva tri leta prejemajo 40 odstotkov pokojnine, po poteku treh let pa 20 odstotkov. Na splošno pa menijo, da bi morala ureditev dvojnega statusa upokojencev zadovoljiti večino deležnikov, sicer bodo proučili možnosti pobude za ustavno presojo zdajšnje ureditve, napovedujejo.Letni dodatek se mora izplačevati v skladu z zdaj veljavnim zakonom in najpozneje konec junija, pravijo. V predlogu novele zakona o urejanju trga dela, za katerega se obravnava prav tako izteče danes, bi bilo treba po mnenju Zdisa vgraditi določbe, ki bodo preprečile prehod zavezancev tik pred upokojitvijo iz delovnega razmerja na zavod za zaposlovanje ter urediti nesorazmerje med minimalno plačo in nadomestilom za brezposelnost.Predlog novele zakona sicer predvideva enotno odmerno lestvico za izračun pokojninske osnove tako za moške kot za ženske, ki je odvisna od dopolnjene pokojninske dobe in nič več hkrati tudi od spola. Pri moških bi se odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe s zdajšnjih 57,25 odstotka do 1. januarja 2025 zvišal na 63,5 odstotka. Tistim, ki izpolnijo pogoje za starostno upokojitev, a ostanejo v obveznem zavarovanju, bi po predlogu prva tri leta po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev prejemal 40 odstotkov pokojnine in po preteku treh let 20 odstotkov.Predlog novele zakona o urejanju trga dela pa med drugim predlaga zvišanje zavarovalne dobe za priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti z veljavnih devet na 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih. Predlog ob tem zvišuje minimalno denarno nadomestilo s 350 na 530,19 evra.