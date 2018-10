Že 90 let Marjanca

Ljubljana – Ob 90. rojstnem dnevu ilustratorke Marjance Jemec Božič v knjižnici na Glinškovi ploščadi prirejajo razstavo njenih ilustracij o bikcu Ferdinandu. Razstavo, na kateri bo prikazan prvi sklop ilustracij, bodo odprli v četrtek ob 17. uri, to pa bo tudi uradni začetek pravljičnih uric v knjižnici za to šolsko leto.



Gre za črno-bele ilustracije, ki še niso bile objavljene, saj so nastajale v okviru projekta Televizije Slovenija. Vseh 34 ilustracij iz cikla o bikcu Ferdinandu je naslikanih na paspartujih v velikosti 100 x 70 centimetrov, tako da se bo razstava celotnega cikla zvrstila do 21. februarja; naenkrat bo razstavljenih sedem ali osem paspartujev, vsak od sklopov bo na ogled mesec dni.



Na odprtju razstave se bo z ilustratorko pogovarjala Monika Jeglič, na ogled bo kratek filmček o umetnici in njenem ilustriranju pravljic. Sodelovali bodo tudi mladi glasbeniki glasbene šole Franca Šturma, obiskovalci pa se bodo lahko posladkali s posebno torto, ki jo bodo pripravili slavljenki na čast.