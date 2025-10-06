Iskanje hrvaških planincev, ki jih je zasul plaz, se danes nadaljuje

Slovenske gore je včeraj pobelila izdatna pošiljka snega. Že ponoči ga je zapadlo okoli 20 centimetrov, čez dan pa se ga je nabralo več kot pol metra. A žal je že prvi dan zimske gorniške sezone v visokogorju minil v znamenju prave grozljivke – s pobočja 2275 metrov visoke gore Tosc se je sprožil plaz in odnesel tri hrvaške planince, najmanj eden med njimi je izgubil življenje.

Hrvaški planinci so se v skupini sedmih vračali iz Vodnikovega doma v dolino. Poleg njih je še več kot deset ljudi ostalo ujetih v planinskih postojankah po Sloveniji. Iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) so sporočili, da se je plaz s Tosca sprožil okoli 10. ure, takoj so bili aktivirani gorski reševalci GRS Bohinj ter vodniki reševalnih psov GRZS, nato so se jim pridružili še gorski reševalci GRS Jesenice in GRS Radovljica. Zaradi močnega sneženja in slabe vidljivosti reševanje s helikopterjem ni bilo mogoče.

V intervenciji je sodelovalo več kot 60 gorskih reševalcev, je povedal podpredsednik GRZS Klemen Belhar. FOTO: Tina Horvat

Kot je potrdila Policijska uprava Kranje, prihaja skupina hrvaških planincev iz Splita. Oskrbniško osebje v planinski postojanki naj bi jih sicer poskušalo prepričati, naj ne odhajajo na pot v tako nevarnih razmerah, a so jim dejali, da morajo biti v nedeljo zvečer doma.

Kako zahtevne so snežne razmere v visokogorju, kaže tudi to, da se je ekipam gorskih reševalcev uspelo prebiti v bližino območja plazu šele okoli 14.30 in šele takrat so lahko začeli iskati ponesrečence. »V intervenciji sodeluje več kot 60 gorskih reševalcev. Tereni so zelo odmaknjeni, helikopter še ne more pomagati. In ta intervencija ni edina danes, po Sloveniji jih trenutno poteka več za pomoč planincem, ki so ostali ujeti v visokogorju,« je včeraj povedal Klemen Belhar, podpredsednik GRZS.

Včeraj pozno popoldne so reševalci enega od pogrešanih hrvaških planincev našli mrtvega, nato so reševanje prekinili. Nadaljevalo se bo danes.

Gorskim reševalcem in drugim službam, ki so sodelovale v reševalni akciji, se je na omrežju X v nedeljo zahvalil tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Kot je zapisal, je govoril tudi s premierjem Robertom Golobom, slovenskim službam pa je ponudil tudi pomoč hrvaških organov.