Že prvi dan Janševe vlade tesni prijatelji z Izraelom

Takoj po nastopu vlade Janeza Janše je uradni Tel Aviv sporočil, da odnose med državama dviguje na najvišjo raven doslej. Izraelski zunanji minister Gideon Sar je v četrtek zvečer naznanil, da bo Izrael v Ljubljani odprl svoje prvo rezidenčno veleposlaništvo. Do zdaj je Izrael Slovenijo pokrival z nerezidenčnimi veleposlaniki, ponavadi z Dunaja.

Prvi klic, ki ga je opravil novi zunanji minister Tone Kajzer po potrditvi nove vlade, je bil z izraelskim kolegom Gideonom Sarom. Ta mu je čestital ob imenovanju, hkrati pa ga je povabil na obisk v Jeruzalem. Spomnimo, tako predsednik vlade Janez Janša kot Kajzer sta v preteklosti že govorila o možnosti, da bi Slovenija prestavila svoje veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem.

Spremembo politike do Izraela je Janša odločno napovedoval v predvolilni kampanji, zunanji minister Kajzer pa jo je potrdil na zaslišanju v začetku tedna v državnem zboru. »Izraela ne bomo več obsojali ali dajali moralnih vrednostnih sodb,« je povedal Kajzer. Govorjenje o genocidu v Gazi šteje za vrednostno sodbo.

Pred dvema letoma je vlada Roberta Goloba priznala Palestino. Tako Golob kot zunanja ministrica Tanja Fajon in predsednica republike Nataša Pirc Musar so od takrat izražali jasna stališča do izraelske vojaške agresije v Gazi in genocida v Gazi ter do širjenja in utrjevanja nezakonitih izraelskih naselbin na okupiranih palestinskih ozemljih.

Janševa nova vlada se je tej politiki simbolno odpovedala v četrtek zvečer, še pred prvo sejo vlade, ko je s pročelja vladne palače snela palestinsko zastavo, ki je bila tam simbolno izobešena zadnji dve leti. »Genocid nad Palestinci ni ustavljen in ljudje v Gazi in na Zahodnem bregu ne živijo v miru in dostojanstvu,« se je na potezo vlade odzvala Nataša Pirc Musar, potem pa protestno, za en teden, na pročelju predsedniške palače izobesila palestinsko zastavo, ki bo nato v notranjih prostorih urada. »Gre za preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela: človekovega dostojanstva – za vse,« je ob tem dejala.

Israir ima znova dovoljenje za lete med Tel Avivom in Ljubljano. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo

Izraelski zunanji minister Sar je pri Kajzerju tudi protestiral, da letalu izraelske letalske družbe Israir ta teden, ob koncu mandata Golobove vlade, ni bilo dovoljeno pristati v Sloveniji. »Kar sem napovedal, sem takoj po prevzemu poslov tudi storil. Prevoznik Israir ima znova dovoljenje za lete med Tel Avivom in Ljubljano,« pa je včeraj sporočil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.

Od Cipi Livni do raket spike

Čeprav v javnosti nastaja vtis, da je nova vlada brezpogojna podpornica Izraela in njegovih interesov, Golobova pa da je bila brezpogojna podpornica Palestine in kritična do Izraela, se ta črno-bela shema ne ujema z realnostjo.

Kot smo poročali, je zunanje ministrstvo pod vodstvom Tanje Fajon vladno gradivo za pridružitev Slovenije tožbi Južne Afrike proti Izraelu zaradi genocida v Gazi pripravilo že pred enim letom. Po preteku mandata nestalnega članstva v Varnostnem svetu OZN konec lanskega leta, ko je bil predviden trenutek za pridružitev tožbi, so bili nekateri Izraelu naklonjeni vplivneži iz kroga nekdanjega predsednika vlade Goloba izpostavljeni pritiskom izraelske strani, predvsem izraelske veleposlanice v Sloveniji Ruth Cohen-Dar.

Golob je z vladno odločitvijo o pridružitvi čakal do volitev, ko so pridružitev minirali ministri iz vrst Svobode. Vse to se je dogajalo pred operacijo izraelske obveščevalne agencije Black Cube pred volitvami, ki jo desne stranke v Sloveniji povezujejo z vladnim odstopom od pridružitve tožbi.

Da vladna politika do Palestine pod prejšnjo vlado ni bila dosledna, dokazuje tudi vabilo kontroverzni nekdanji izraelski zunanji ministrici Cipi Livni, ki je bila v času, ko se je v Gazi dogajal genocid, na željo kabineta predsednika vlade Goloba gostja Blejskega strateškega forma.

Čeprav je prejšnja vlada uvedla nekaj simbolnih sankcij zoper Izrael zaradi genocida v Gazi, se nikoli ni odpovedala nakupom izraelskega protioklepnega raketnega sistema spike in pripadajočega streliva. Šli so celo tako daleč, da so zatrjevali, da ne gre za izraelsko orožje.