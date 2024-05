Že v kratkem na voljo digitalno orodje NutriForm

Za zdrav življenjski slog je pomembna tudi zdrava in uravnotežena prehrana, med drugim uživanje svežih in doma pripravljenih živil, po možnosti lokalno pridelanih.

Mnogi jedo predvsem (predelano) hrano z veliko vsebnostjo maščob, sladkorja in soli, saj so ta živila široko dostopna, vendar revna s hranilnimi snovmi. To pa po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije prispeva k nezdravemu prehranjevanju, ki naj bi bilo vzrok za okoli osem milijonov prezgodaj umrlih na svetu vsako leto.

Oblikovalci prehranskih politik se strinjajo, da so potrebni dodatni ukrepi, s katerimi bosta oskrba z živili in prehransko okolje bolj zdrava. Seveda pa se pri tem ne sme pozabiti na izobraževanje potrošnikov ter preoblikovanje (reformulacijo) živil v izdelke z bolj zdravim profilom. Tudi raziskava, ki jo je evropska agencija za varnost hrane (Efsa) lani izvedla v sodelovanju z inštitutom Ipsos, je pokazala, da se skoraj 70 odstotkov Evropejcev zanima za varnost hrane, ob tem pa jih 60 odstotkov meni, da so informacije o tem preveč strokovne za razumevanje.

Deljenje podatkov o živilih s potrošniki

Zato je Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) skupaj s projektnimi partnerji, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), Inštitutom za nutricionistiko (Nutris) in Institutom Jožef Stefan (IJS), zasnovala program ZaUpam, ki se bo izvajal do novembra 2025. Z njim bodo prebivalcem po eni strani ponudili več zdravih živil in spodbujali zdravo prehranjevanje, po drugi strani pa jih bodo aktivno spodbujali, da bodo po takšnih živilih tudi posegali. Pri programu, ki ga sofinancira ministrstvo za zdravje, sta jih podprla tudi Zveza potrošnikov Slovenije ter Društvo za varovanje srca in ožilja Slovenije.

Skupaj s partnerji bodo tako na TZS trgovskim podjetjem in drugim nosilcem živilske dejavnosti že v kratkem ponudili brezplačno digitalno orodje za spodbujanje izboljševanja sestave živil NutriForm. S tem bodo, kot pojasnjuje izvršna direktorica TZS in vodja programa Mija Lapornik, hkrati omogočili deljenje podatkov s potrošniki o živilih, v njihovem primeru predvsem trgovskih blagovnih znamk.

Cilji programa

Ključni cilji programa so podpirati trgovske družbe pri izboljševanju sestave živil in spodbujati zdrave izbire pri potrošnikih, še pojasnjujejo na TZS. »Z digitalnim orodjem NutriForm, ki bo v kratkem na voljo za testiranje trgovskim in drugim zainteresiranim podjetjem, želimo olajšati razvoj živil z ugodnejšo hranilno sestavo, s posebnim poudarkom na zmanjševanju vsebnosti sladkorja, soli in nasičenih maščob ter povečevanju vsebnosti prehranskih vlaknin,« pravijo.

Sicer pa bodo tudi organizirali tematske spletne delavnice o dodatnem izboljševanju sestave živil, prav tako delavnico in po potrebi individualna usposabljanja za praktično usposabljanje v uporabi orodja NutriForm. Obenem bodo pripravili smernice na področju stalnega izboljševanja sestave živil za trgovske družbe. »Tem bomo tudi omogočili, da bodo lahko podatke o živilih trgovskih blagovnih znamk prostovoljno delile s potrošniki – javna objava v brezplačni mobilni aplikaciji VešKajJeš, ki jo ponujajo Nutris, ZPS in IJS, v orodju OPKP, ki se v Sloveniji uporablja za prehransko obravnavo bolnikov, ter v digitalnem seznamu varovalnih živil pri društvu za varovanje srca in ožilja.«

Na področju oblikovanja baze podatkov o sestavi živil in razvoja orodij za informiranje potrošnikov o pomenu zdrave prehrane že dalj časa deluje odsek za računalniške sisteme na IJS. »V programu ZaUpam sodelujemo kot izvajalci spletnega orodja NutriBase, ki je namenjeno urejanju nacionalnih podatkov o živilih. NutriBase je na voljo tudi trgovcem, proizvajalcem in dobaviteljem živilskih izdelkov, ki lahko urejajo podatke o svojih proizvodih in tako zagotavljajo ažurnost podatkov,« pojasnjuje Barbara Koroušić Seljak z IJS, kjer pri tem raziskovalnem delu tesno sodelujejo z Igorjem Pravstom z Inštituta za nutricionistiko.

Nadgrajevanje orodja NutriBase

V programu ZaUpam na IJS nadgrajujejo orodje NutriBase z modulom NutriForm, ki omogoča enostavno preverjanje skladnosti sestave živila z različnimi modeli za profiliranje živil. »V orodje bo vključen model novega nacionalnega simbola Dobra izbira, ki ga pripravljajo na ministrstvu za zdravje, pa tudi več drugih modelov, na primer Nutri-Score in model Svetovne zdravstvene organizacije, ki se pri nas uporablja za omejevanje oglaševanja živil z manj ugodno hranilno sestavo v času otroškega programa na televiziji.«

In kot še dodaja Barbara Koroušić Seljak, bodo z orodjem NutriForm podjetjem olajšali načrtovanje izboljševanja prehranske sestave živilskih izdelkov. »Običajno so potrebne le manjše spremembe v formulaciji živila, da to izpolnjuje merila za bolj zdrav izdelek. Omenjeni modeli za profiliranje živil so bili izbrani glede na njihovo uporabnost na našem geografskem območju. V orodje NutriForm bo vključen tudi avstralski in novozelandski model FSANZ, ki se v Sloveniji uporablja kot vstopni kriterij pri izborih najbolj inovativnih živil, ki jih vsako leto razglasi Inštitut za nutricionistiko.«

Sogovornica pojasnjuje, da podatke, ki jih urejajo z orodjem NutriBase, uporabljajo tako na IJS kot na Nutrisu v raziskovalne namene. Obenem jih uporabljajo za informiranje potrošnikov prek aplikacije VešKajJeš in za načrtovanje zdravih obrokov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah s pomočjo aplikacije Piskr.

Deljenje podatkov o sestavi živil v javne baze

K doseganju ciljev programa ZaUpam bo veliko pripomogla tudi nova uredba o uporabi znaka Dobra izbira za lažje prepoznavanje živil z ugodno prehransko sestavo. »Pričakujemo, da bo uredba sprejeta že jeseni. Sicer pa bomo z našim programom trgovske družbe spodbujali k dodatnemu izboljševanju sestave živil, predvsem pri trgovskih blagovnih znamkah, ter k deljenju podatkov o sestavi živil v javne podatkovne baze. Ob tem bomo s pomočjo trgovskih družb potrošnike kontinuirano ozaveščali o nacionalni shemi označevanja za zdravje koristnih živil (predvideni znak Dobra izbira) in s podporo trgovskih podjetij podpirali promocijo živil z ugodnejšo hranilno sestavo,« še poudarja izvršna direktorica TZS Mija Lapornik.