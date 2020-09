Že v prvem tednu v šolah in vrtcih okužbe in karantene

FOTO: Leon Vidic/Delo

Za 190.990 učencev in 73.900 dijakov se je v torek začelo novo šolsko leto, že v prvem tednu pa so se v več vzgojno-izobraževalnih ustanovah pojavile okužbe z novim koronavirusom.Prva šola s potrjenim primerom in odrejeno karanteno za celoten razred v novem šolskem letu je mariborska III. gimnazija, kjer so okužbo potrdili pri dijaku, ki je bil v šoli samo prvi dan. Za razred so takoj uvedli pouk na daljavo, ki bo potekal dva tedna. Podobno velja tudi za en razred v sevniški Osnovni šoli Sava Kladnika. Od danes naj bi bila po poročanju Radia Slovenija karantena odrejena tudi za razred na Osnovni šoli Danile Kumar v Ljubljani.Po odredbi župana pa sta od danes, potem ko so v šoli potrdili štiri primere s koronavirusom, zaprta tudi vrtec v Trnavi in podružnična šola Trnava. Kot je na facebooku zapisal braslovški župan, je 23 zaposlenih v karanteni oziroma samoizolaciji. Prostore šole so že ustrezno razkužili, je zapisano na spletni strani braslovške občine.Podružnično šolo Trnava obiskujejo otroci od prvega do četrtega razreda, skupno imajo dva oddelka šole in vrtec. Kot je za Delo pojasnila ravnateljica, so stežka sprejeli odločitev, da šolo zaprejo, a druge možnosti sploh ni bilo. Vse štiri učiteljice, ki delajo na podružnici, peta je bila že v bolniškem staležu, vendar ne zaradi koronavirusa, so namreč pristale v karanteni. »Tudi sicer zdrave učiteljice ostajajo doma, zato nimamo učiteljic, ki bi poučevale,« je razložila Arhova. Starše so takoj obvestili, nekateri otroci naj bi tudi dobili obvestilo glede karantene otrok. Dodala je, da bo delo v prihodnjih dneh potekalo na daljavo. Doma ostajajo tudi otroci vrtca, vrtec je namreč v isti stavbi kot podružnična šola, ena izmed zaposlenih pa dela tako v šoli kot vrtcu. Matična Osnovna šola Braslovče in ostali podružnici ostajata odprti.Že včeraj smo poročali o potrjeni okužbi strokovne delavke v enoti Ringa raja celjskega vrtca Zarja . Včeraj je doma ostalo dvanajst otrok in pet strokovnih sodelavk, vsem je bila odrejena karantena. Z okužbo v vrtcu se spopadajo tudi v Račah, kjer je bil na testu pozitiven eden izmed zaposlenih v kuhinji.Po poročanju Večera je na OŠ Franca Lešnika - Vuka v Slivnici na prvi šolski dan otroka v šolo pospremil starš, ki je čakal na rezultat testiranja, popoldne istega dne pa je izvedel, da je pozitiven na novi koronavirus. Podoben primer naj bi imeli tudi v Spodnji Polskavi na osnovni šoli Antona Ingoliča.Zaradi visokega števila na novo okuženih in zaradi preprečitve ponovnih izbruhov covida-19 je vlada na četrtkovi seji sprejela nov odlok, ki določa začasno obvezno uporabo zaščitne maske v zaprtem javnem prostoru ter obvezno razkuževanje rok. Odločitev ne velja za vzgojno-izobraževalne zavode in športno ter rekreativno dejavnost, za katero se glede uporabe zaščitnih mask še naprej uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.»Šolarji so iz tega odloka izvzeti, saj bi v tem primeru morali maske nositi tudi prvošolci. Maske naj učenci nosijo na poti v šolo na sredstvih javnega potniškega prometa in takrat, ko so v skupnih prostorih,« je na novinarski konferenci v četrtek pojasnil vladni govorec. Dodal je še, da naj bi to priporočilo veljalo tudi prihodnji teden, da virus ne bi »vdrl v šole«.