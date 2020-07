Že zdaj v varčevanje za ceno programa

Ljubljana – Vodstvo RTV Slovenija nima odprte fronte le s koalicijo, ki se loteva sprememb medijske zakonodaje , ki bi pomembno vplivale na finančno stanje javne radiotelevizije, ampak tudi znotraj svoje hiše – programski svet in nadzorni svet bodo morali prepričati, naj sprejmeta rebalans programsko-produkcijskega načrta in finančni načrt, pri čemer se vnovič šušlja o menjavi generalnega direktorjaProgramski svetniki, s katerimi smo govorili, sicer ne pričakujejo, da bi predlog za zamenjavo generalnega direktorja Igorja Kadunca prišel od njih na ponedeljkovi seji, kjer bo na vrsti rebalans programsko-produkcijskega načrta in sprejemanje finančnega načrta. Je pa slišati pričakovanja o vroči debati in morda kasneje tudi predloga za razrešitev iz nadzornega sveta, ki ga vodiin kjer je vlada že zamenjala svoje nadzornike. »Če kdo misli, da slabo delam, bo to lahko izkoristil in predlagal razrešitev,« odgovarja Kadunc, ki napoveduje, da bo predlagal varčevanje tudi za ceno programa – odpadla naj bi, na primer, že predvidena snemanja na terenu –, zato da bi zagotovili normalno likvidnostno poslovanje v naslednjega pol leta.»Ni možnosti, da bi lahko z višino RTV-prispevka iz leta 2012 RTV Slovenija poslovala brez izgube v letu 2020,« ob tem še vztraja Kadunc, ki je pred poslanci poudaril, da ko so pričakovali predloge, kako zagotoviti stabilno financiranje RTV, so presenečeno ugotovili, da bi jim ob izločitvi oddajnikov in zveze odvzeli še osem odstotkov RTV prispevka. »Zmanjkalo bi nam za 23 milijonov evrov,« je poslancem danes obrazložil Igor Kadunc, ki je ocenil, da to pomeni vsaj 600 ljudi manj – glede na lansko poročilo je RTV Slovenija zaposlovala 2272 ljudi. Koalicija, predvsem SDS, pa mu je odgovarjala, da je denarja dovolj, le upravljanje negospodarno.Svoje nasprotovanje in zaskrbljenost – največkrat je bila omenjena prerazporeditev RTV-prispevka in sprememba načina imenovanja nadzornikov STA – so v polurnem shodu pred obravnavo medijskih novel na odboru za kulturo izrazili tudi predstavniki novinarjev in medijskih delavcev, na več ur dolgi seji, ki je bila sklicana na zahtevo opozicije, pa je bilo nato slišati tudi pozive, naj kulturno ministrstvo umakne spremembe medijskega trojčka. Med tem ko je prvopodpisana pod predlogom za sklic nujne sejeposlanka SAB, opomnila vse, da pozivi k umiku niso na mestu, saj bi vlada lahko omenjeni trojček kasneje znova predlagala, ampak naj raje predlagajo popravke. Minister za kulturoje po tem, ko ga je k temu pozvala tudi koalicija, napovedal podaljšanje javne razprave do 5. septembra.