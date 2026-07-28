Zelena Fiesa spet pred referendumom

Pirančani še ne vedo, ali bodo ob napovedanih državnih glasovali še na občinskem referendumu, s katerim Civilna iniciativa Piran nasprotuje dodatni pozidavi Fiese. Piranski svetniki so po prenovi kakih 7 tisoč kvadratnih metrov velikega parka v Fiesi sprejeli sklep, da prodajo 9300 kvadratnih metrov zelenih površin nad Fieso, ki jih bodo novi lastniki lahko pozidali. Taki nameri odločno nasprotuje Civilna iniciativa Piran, ki meni, da so Fieso že zdavnaj preveč pozidali, zato so zbrali 921 podpisov za razpis referenduma. Piranski svetniki so v začetku julija sprejeli sklep, da lahko župan Andrej Korenika začne postopek prodaje več zemljišč velikosti 9320 kvadratnih metrov in za katere bi na javni dražbi postavili izklicno ceno 3,74 milijona evrov. V Civilni iniciativi Piran in svetnik ...