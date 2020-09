Zelena luč gensko spremenjeni soji

Žetev soje v Argentini. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

Letošnji pridelek soje v Paragvaju. FOTO: Jorge Adorno/Reuters

Evropska komisija je odobrila gensko spremenjeno sojo za proizvode za hrano in krmo. Odobritev, ki ne zajema gojenja, velja deset let, za vsak proizvod iz te gensko spremenjene soje pa veljajo stroga pravila EU glede označevanja in sledenja, so sporočili iz Bruslja.Kot so poudarili v komisiji, je bil za to gensko spremenjeno sojo opravljen celovit postopek odobritve vključno s pozitivno znanstveno oceno Evropske agencije za varnost hrane.V postopku odobritve so imele vse države članice možnost podati svoja stališča in morebitne pripombe. Glede na prejeto je komisija gensko spremenjeni soji prižgala zeleno luč, so dodali.