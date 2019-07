Zelena luč za ukinjanje telefonskih govorilnic

Ljubljana – V Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) napovedujejo, da ne bodo začeli postopka javnega razpisa za imenovanje izvajalca univerzalne storitve javne telefonije. Telekomu Slovenije petletna odločba, po kateri je obvezan zagotavljati telefonske govorilnice, poteče 2. decembra, nato se bodo začeli postopoma umikati.V prvem koraku bodo na Telekomu število telefonskih govorilnic s trenutno okoli 830 še v skladu z obstoječo odločbo zmanjšali na okoli 600, preostale javne telefonske govorilnice bodo po poteku odločbe odstranjevali postopoma, a za zdaj natančnejšega časovnega načrta še ne morejo ...

