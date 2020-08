Zelena luč za uporabo paralizatorja

Ves postopek bo posnet

Ljubljana - Čeprav je novela zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki prinesla tudi uporabo električnega paralizatorja v policijskih postopkih, v delu javnosti povzročila veliko negodovanja , je zelena luč za uporabo prižgana.Po vseh pridobljenih strokovnih mnenjih in izobraževanju policistov, bodo od jutri dalje paralizatorje policisti uporabili tudi v praksi.»Večina ljudi paralizatorja nikoli ne bo izkusila. Namreč njegova uporaba je usmerjena zgolj na najhujše kršitelje, ki s svojimi nasilnimi dejanji in grožnjami po življenju tudi po večkratnih opozorilih policistov ne bodo želeli prenehati,« pojasnjujejo na policiji.Policija je večkrat zaznala primere, kjer bi bil paralizator uspešno prisilno sredstvo, prav so spremljali primere dobre prakse iz tujine. Zagotavljajo, da bo uporaba izključno takrat, ko ne bo druge možnosti, torej, ko bodo izpolnjeni vsi strogi zakonski kriteriji. Ne bodo ga uporabljali le v okoliščinah, kjer bodo imeli opravka z nevarnim in nasilnim storilcem, ampak tudi pri preprečitvi samopoškodbe, oziroma preprečitve samomora.Ravno včeraj so imeli primer, ko je oseba izvlekla nož, policisti so bili pripravljeni celo na uporabo strelnega orožja. To bi bil eden od primerov, ko bi električni paralizator lahko uporabili.Matjaž Čuček iz sektorja za policijska pooblastila izpostavlja, da je električni paralizator sodobno, moderno prisilno sredstvo. Zagotavlja, da se z električnimi impulzi obvlada storilca na razdaljo. Vsi postopki bodo posneti, tako pred uporabo in med uporabo. Oseba, ki je v postopku, bo imela tudi takojšnjo pomoč, to bodo nudili že policisti. Predvsem gre za dve manjši vbodni rani, ki bosta posledica vboda elektrod.Policisti električnega paralizatorja ne bodo uporabili, tako Čuček, takoj, ko bi bili izpolnjeni zakonski pogoji. Izkušnje iz tujine kažejo, da že samo snemanje postopka in opozorilo na uporabo kamere, zmanjšuje uporabo prisilnih sredstev. Predvsem pa izmišljene pritožbe, o dejstvih, ki se niso zgodila, po drugi strani pa še poveča strokovnost policistov.Pred uporabo je paralizator jasno viden, tako tudi kamera, sledi opozorilo, da bodo lahko uporabili paralizator, če se s kršitvijo ne preneha, sledi vklop, namerijo v osebo, lahko sledi opozorilno iskrenje, če ni druge možnosti, pa električni paralizator z varne razdalje tudi uporabijo.Brez izjeme bodo vsakega, na katerem bodo uporabili paralizator, pregledali zdravniki. Na ministrstvu za zdravje so pripravili protokol oskrbe osebe, na kateri je bil uporabljen paralizator.S tem želijo zagotoviti ustrezen odziv nujne medicinske pomoči in pregled v urgentni ambulanti. Po pregledu in EKG snemanju, bo zdravnik ocenil, ali pacient potrebuje varno oskrbo ali pa ga lahko v nadaljevanju spet prevzame policija v svoje postopke.​Tudi zdravstvena stroka izpostavlja, da je to skrajni ukrep, ki je včasih nujen, a upajo, da bo potreba po uporabi čim manjša. Slovenska policija ima 20 kompletov električnih paralizatorjev taser X2 . Komplet sestavljajo električni paralizator in tok zanj, štiri operativne kartuše (dve sta nameščeni v napravi, dve sta rezervni), tok za dve rezervni kartuši, baterija električnega paralizatorja, povezovalni kabel za prenos podatkov ter osebna kamera axon body 2 z dvema nosilcema in kablom za prenos posnetkov.Policist, ki bo nosil to napravo, mora hkrati nositi in uporabljati tudi kamero ter jo uporabljati za snemanje izvajanja policijskih postopkov. Na policiji poudarjajo, da gre po podatkih proizvajalca in do zdaj opravljenih študijah za eno najvarnejših takih naprav na svetu.​Električne paralizatorje imajo vse policijske uprave oziroma vse večje policijske postaje, razporedili so jih glede na velikost in druge kriterije, enega ima tudi specialna enota policija.Letno policija uporabi nekje med 6500 do 7000 prisilnih sredstev, v veliki večini gre za najmilejši. To so telesna sila, odrivanje, uporaba sredstev za vklepanje in vezanje. V Veliki Britaniji so, denimo, paralizator izvlekli v šest odstotkih vseh prisilnih sredstev, a samo v 0,6 odstotkih izstrelili elektrode.​Po vsaki uporabi paralizatorja bo direktor policijske uprave imenoval tričlansko komisijo, ki bo ocenila zakonitost in strokovnost uporabe.