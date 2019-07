Zelena luč za združitev Dnevnika in Večera

Preberite še: Poroka Dnevnika in Večera čaka na AVK

Približno milijon evrov prihrankov

Vlogo večkrat dopolnili

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je odločila, da združevanje časopisnih hiš Dnevnika in Večera ne ogroža konkurence na trgu, zato je prižgala zeleno luč za združitev časopisov iz Ljubljane in Maribora, poroča Radio Slovenija.Prvo namero o združitvi sta časopisa najavila pred letom dni, zaradi velikega skupnega tržnega deleža (okoli 40 odstotkov) pa je obstajal sum, da bi združitev ogrožala konkurenco, zato je agencija odločala tako dolgo, so še povedali pri Radiu Slovenija.Večer trenutno proda okoli 19 tisoč izvodov na dan, Dnevnik pa 21 tisoč. Po prvih napovedih bosta časopisa še vedno izhajala ločeno, združili pa naj bi določene redakcije, predvsem redakcije notranje politike, zunanje politike in športa, trdi Radio Slovenija.Združitev bo novi družbi prinesla največ prednosti pri oglaševanju, z združevanjem različnih služb pa naj bi prihranili približno milijon evrov, še poroča Radio Slovenija.Dnevnik in Večer sta sicer morala po informacijah Dela v preteklem letu dni vlogo večkrat dopolniti, nazadnje zaradi Večerove prodaje nekaterih revij in Podjetja za informiranje, ki izdaja pomurski Vestnik.Ministrstvo za kulturo je Dnevniku in skupini Večer sicer že decembra lani izdalo predhodno soglasje za združitev teh medijev v skupnem izdajateljskem podjetju DV mediji, v katerem bosta obe družbi bosta imeli vsaka po polovični delež.