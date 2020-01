Zelena stranka do novih volitev bo

Urša Zgojznik je za Delo je povedala, da Slovenija pravo zeleno stranko potrebuje; zelene stranke so v vzponu po vsej Evropi. Vendar se v treh mesecih ni še nič zares spremenilo. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Žrtev nekega dogovora«

Ljubljana – V krogih blizu, nekdanjega ministra za okolje, pravijo le, da bo nova zelena stranka, ki jo Slovenija potrebuje, nastala pred prihodnjimi volitvami, ali jo bo ustanovil in vodil Leben, pa ni povsem gotovo.Predsednik vladeje povedal, daJure Leben za zdaj ne bo prišel v njegov kabinet, kjer se je dogovarjal o položaju svetovalca za podnebne spremembe. Leben tako ostaja pri poslovnežukot vodja projekta Bežigrajski športni park, neuradno pa smo izvedeli še to, da je zdaj zadovoljen, ker ni več med osumljenci afere »maketa«, v kateri so preiskovali nepravilnosti pri naročilu makete drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom. Leben je odstopil s položaja okoljskega ministra, ker je ocenil, da svojega dela zaradi pojasnjevanja številnih očitkov ne more opravljati tako, kot bi bilo treba.Šarec je spomnil, da je mesto državnega sekretarja v njegovem kabinetu »tako ali tako prosto«. Na vprašanje, ali bi lahko sekretarsko mesto v primeru, da ga ne bo zasedel Leben, pripadlo komu drugemu, je Šarec za STA odgovoril, da »pogovori potekajo«, a o imenih še ne more govoriti. V zvezi z Lebnom pa je dejal, da je »ta zadeva še vedno odprta«.Leben se na naše klice in vprašanja, ali res ustanavlja stranko, ni odzval. Šarec mu je le zaželel srečo pri tem. Za Večer , ki je analiziral možnosti za ustanovitev nove stranke, je pogovore o sodelovanju z Lebnom v novi zeleni stranki potrdila okoljska aktivistka, predsednica Ekologov brez meja, sicer pa nosilka liste Povežimo se na lanskih evropskih volitvah. Za Delo je povedala, da Slovenija pravo zeleno stranko potrebuje; zelene stranke so v vzponu po vsej Evropi. Vendar se v treh mesecih ni še nič zares spremenilo. Z Lebnom sta našla skupna izhodišča, konkretnih korakov proti ustanovitvi stranke pa še ni.Tudi blizu Lebna že nekaj časa ponavljajo, da je možnosti za uvajanje zelenih vsebin in ukrepov več, lahko je to nov direktorat za podnebne spremembe, lahko je druga oblika organizacije, tudi nova stranka. Kot zagotavljajo, bo nova zelena stranka vsekakor nastala pred prihodnjimi volitvami. Lahko bi pritegnila mlajše volivce in mlajše politike, vzpon zelene politike v Evropi pa je tudi lep kazalec. A opozarjajo tudi na to, da ni nujno, da bo stranko ustanovil in vodil Leben.Leben je pri aferi maketa zanikal vse očitke, konec preteklega leta se je končala tudi preiskava, Lebna ni več med osumljenci. Že ob njegovem odstopu s položaja okoljskega ministra pa se je pokazalo, da imata s predsednikom vlade spoštljiv, celo prijateljski odnos. Šarec je Lebnov odstop marca lani sprejel z obžalovanjem, saj je zatrdil, da »15 let nismo imeli tako dobrega ministra v resorju okolja in prostora«.Leben je bil minister iz kvote SMC, kmalu po odstopu z ministrskega položaja pa je iz te stranke izstopil in ni član nobene stranke. Septembra lani je nato prevzel vodenje projekta Bežigrajski športni park.Raziskovalec javnega mnenjaiz družbe Valicon je za Večer ocenil, da bi Jure Leben lahko spremenil negativni trend uspeha zelenih strank na parlamentarnih volitvah, saj »stranke danes delajo posamezniki, ki prinašajo uspeh, ampak dozdajšnje stranke se niso mogle pohvaliti s karizmatičnim voditeljem, kar on gotovo je«. »Mislim, da je ob odstopu požel več simpatij kot ne, v končni fazi mu ni bilo nič dokazano. Na nek način je izpadel kot žrtev nekega dogovora,« pravi Zorko.