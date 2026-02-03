  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Zeleni Slovenije in Stranka generacij skupaj na državnozborske volitve

    Uradna volilna kampanja bo stekla 19. februarja, do takrat pa morajo vsi, ki želijo vstopiti v volilno tekmo, vložiti kandidature.
    Vlado Dimovski FOTO: Leon Vidic
    STA
    3. 2. 2026 | 08:00
    3. 2. 2026 | 15:57
    Zeleni Slovenije in Stranka generacij so se povezali za skupni nastop na prihajajočih državnozborskih volitvah, sta predsednika strank Andrej Čuš in Vlado Dimovski danes pojasnila na novinarski konferenci. Njun program bo osredotočen na zaščito interesov upokojencev, okolje, boj proti korupciji in stabilno ter zdravo gospodarstvo, sta orisala.

    Predsednik Stranke generacij Vlado Dimovski je poudaril, da gre za dve tradicionalni stranki, ki imata vzpostavljeno organizacijo in jasno strukturo. Skupna jima je tudi uvrstitev med sredinske politične sile ter program, ki v ospredje postavlja skrb za vse generacije. Po njegovih besedah je povezovanje primer dobre prakse v slovenskem političnem prostoru, skupaj bodo vložili listo, ki jo bodo enakopravno sooblikovali. Dodal je, da imata stranki skupaj skoraj 120 občinskih odborov.

    Kot je izpostavil Dimovski, se bodo ukvarjali z resnimi vprašanji razvoja slovenske družbe. »Za zdaj nismo izbranci globoke države ali tistih, ki kreirajo politično podobo Slovenije, ampak smo borci in se želimo dokazati. Želimo tudi povedati, kaj mislimo o razvoju Slovenije, kaj mislimo o delovanju države in na kakšen način bi bilo dobro to državo peljati v prihodnje,« je zatrdil.

    Predsednik stranke Zeleni Slovenije Andrej Čuš je poudaril, da stranka podpira realno zeleno politiko, ki temelji na odgovornem sobivanju z naravo, podpori razvoju podeželja ter krepitvi samooskrbe na področju kmetijstva. »Premalokrat se vprašamo, kakšen zrak dihamo. Delci PM 2,5 do 10 so rakotvorni in škodljivi zdravju, povzročajo kronične bolezni, a o tem ni govora. Niti se ne pogovarjamo, kakšna je zemlja, kjer pridelujemo našo domačo hrano,« je orisal.

    Prepričan je, da je čas, da politika spoštuje zgodovino in ceni spomin nanjo, vendar pa se osredotoči na izzive sedanjosti in prihodnosti, kot sta energetska in prehranska samopreskrba. V stranki se zavzemajo tudi za enakost v dostopnosti do javnih storitev na podeželju in v mestih, dostopnost stanovanj in medgeneracijsko sodelovanje.

    Zunajparlamentarni stranki sta že zbrali podpise, ki jih potrebujeta za vložitev kandidatnih list. Na volitvah bosta nastopili s sloganom Izbira za vse generacije, je pojasnil Dimovski.

    Parlamentarne volitve bodo potekale 22. marca. Uradna volilna kampanja bo stekla 19. februarja, do takrat pa morajo vsi, ki želijo vstopiti v volilno tekmo, vložiti kandidature. Do takrat imajo volivci priložnost s podpisi izraziti podporo posameznim listam kandidatov.

