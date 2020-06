FOTO:Zeleni Slovenije v ustavno presojo omejitev nevladnikov

Andrej Čuš, predsednik Zelenih Slovenije, in Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih, ob združitvi strank. FOTO: Tadej Regent/Delo

»Po sprejetju zakona o spremembah zakona o ohranjanju narave v državnem zboru 27. maja letos, ki nesorazmerno posega v pravice okoljskih nevladnih organizacij, smo se Zeleni Slovenije in Stranka mladih – Zeleni Evrope odločili, da zavarujemo zeleno Slovenijo z vložitvijo presoje zakona na ustavnem sodišču,« sporočajo iz neparlamentarne stranke.Pojasnjujejo, da je zakon, kot je bil sprejet, po njihovem trdnem prepričanju v nasprotju z 72. členom ustave, kjer je med drugim zapisano, da ima vsakdo v tej državi v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. »V pobudi za oceno ustavnosti bomo izpodbijali 3. (in posledično 4. člen), ki določa dodatne pogoje za pridobitev oziroma ohranitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave,« pravijo v stranki, ki jo vodiTa merila že nekaj časa burijo duhove. Društvo, ki hoče imeti status delovanja v javnem interesu, mora imeti najmanj 50 članov in to dokazati s plačili članarine, zavod mora imeti zaposlene najmanj tri osebe s polnim delovnim časom in sedmo stopnjo izobrazbe, ustanova pa najmanj 10.000 evrov premoženja vsako leto.Omejitve za nevladnike so bile zapisane tudi v interventnih zakonih za preprečevanje širjenja covida-19. Zato so nevladniki sprožili ustavno presojo drugega protikoronskega zakona. Vlada je odgovorila, da so s koncem epidemije protikoronski zakoni nehali veljati, zato nevladniki nimajo več pravne podlage za zahtevo za ustavno presojo.Drugače pa je z zakonom o ohranjanju narave, ta ne neha veljati. Zato bodo Zeleni Slovenije jutri ob 11. uri, na svoj 31. rojstni dan (prvi Zeleni Slovenije so nastali 11. junija 1989 v Mostecu), vložili zahtevo za ustavno presojo zakona.Zeleni so sicer napovedali ustavno pritožbo že za 25. maj, ko se je v DZ začelo glasovanje o zakonih. »Zeleni Slovenije bomo do takrat pripravili pritožbo, ki jo bomo vložili na ustavno sodišče, prav tako pa smo prepričani, da je nezadovoljstvo nad ukrepi na vseh področjih takšno, da bi bilo mogoče zbrati 40.000 podpisov za zavrnitveni referendum, a tukaj je spet problem, ker so isti posamezniki pred leti omejili pravico do referendumov,« so zapisali.