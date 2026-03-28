Železnice ali ceste? Potrebujemo oboje

Razvoj železniškega potniškega omrežja na Kitajskem je silovit, kitajske izkušnje pa je težko prenesti v evropski prostor.

Ob koncu lanskega leta smo lahko brali novice o dosežkih Kitajske na področju železniškega prometa. V dveh dneh so odprli kar tri nove železniške proge v dolžini 200, 300 in 400 kilometrov, s katerimi so povezali nekaj mest in omogočili potovanje s hitrostjo tudi 350 kilometrov na uro. Ob prebiranju takšnih novic v Sloveniji razumljivo pomislimo na desetletja priprav na gradnjo 27 kilometrov dolgega drugega tira, ki bo prihodnje leto končno odprt. Ob tej pridobitvi smo v zadnjem desetletju na železnicah dobili samo še nekaj obnov prog in železniških postaj, brez kakšnega večjega izboljšanja možnosti in hitrosti potovanj. In to ob tem, da za železnice na leto iz proračuna namenjamo najmanj pol milijarde evrov, precej več kot za ceste (te se financirajo s prispevki uporabnikov) – čeprav so ...