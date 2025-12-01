Na ljubljansko železniško postajo je po novih tirih pripeljal prvi vlak

Gradbinci so zaključili prvo fazo nadgradnje osrednjega dela ljubljanske železniške postaje. Dela se s severnega dela postaje selijo na južni del, kar bo terjalo večje spremembe režima za potnike. Prenova, vredna okoli 200 milijonov evrov brez DDV, bo končana konec poletja prihodnje leto.

Prva faza nadgradnje osrednjega dela postaje (faza B), ki je potekala na severni strani postaje, je zajemala nadgradnjo peronov 4, 5 in 6 ter petih tirov. Nosilna konstrukcija novega nadhoda na severnem delu je zgrajena, zaključuje se montaža fotovoltaične strehe ter montaža steklene fasade, nato sledita izvedba prostorov ter montaža opreme. V gradbenem smislu je zaključena tudi razširitev obstoječega podhoda, sledi dokončna ureditev podhoda in prostorov v njem.

V naslednji fazi projekta (fazi C) se bodo dela preselila na južno stran postaje, torej bližnje poslopju železniške postaje. Pri tem je predvideno nadaljevanje gradnje novega nadhoda, razširitev podhoda, nadgradnja peronov 1, 2, 3 in 7 ter devetih tirov.

200 milijonov evrov brez DDV znaša vrednost gradbenih del, od tega je 175 milijonov evrov sredstev EU

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je ob včerajšnjem prihodu prvega vlaka po novih tirih iz smeri Šiške dejal, da je pred nadgradnjo čez osrednjo ljubljansko postajo pripeljalo približno 300 potniških vlakov in 160 tovornih vlakov na dan. Ko bo nadgradnja zaključena, bo zmogljivost postaje podvojena, saj bo prek nje lahko peljalo približno 1000 vlakov dnevno. Če je bilo doslej na tej postaji približno 70.000 potnikov na dan, jih bo v prihodnosti lahko 150.000.

Ko bo nadgradnja zaključena, bo zmogljivost postaje podvojena, saj bo prek nje lahko peljalo približno 1000 vlakov dnevno. FOTO: Matej Družnik

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je napovedala, da se bodo po zaključku prenove ljubljanske železniške postaje, torej proti koncu prihodnjega leta, dela lahko nadaljevala v smeri Most. Ta dela na tirni infrastrukturi so predpogoj, da se bo lahko Mestna občina Ljubljana lotila ureditve podvoza pri Orto baru in ureditve Šmartinske ceste, kjer so danes pogosti zastoji.

Ministrica je omenila tudi Tivolski lok, pri katerem država čaka na dopolnjene prostorske akte Mestne občine Ljubljana, kar da je vprašanje mesecev in ne let: »Posebej želim poudariti, da bo Tivolski lok začasna rešitev za nekaj let ali desetletje, saj je naš cilj umakniti tovorni promet iz središča Ljubljane.« V prostor se že umešča železniška obvoznica mimo Ljubljane, ki bo neposredno povezala primorsko in gorenjsko progo.

Tivolski lok začasna rešitev za nekaj let ali desetletje, saj je cilj umakniti tovorni promet iz središča Ljubljane, je poudarila minitrica Alenka Bratušek. FOTO: Matej Družnik

Bratuškova je spomnila še na zaključevanje gradnje drugega tira med Koprom in Divačo in obnove odseka Verd-Logatec. Poteka tudi umeščanje v prostor drugih tirov na odsekih do Kranja, Kamnika in Ivančne Gorice.

Mes je medtem napovedal, da bo predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta stekla tudi gradnja nove avtobusne postaje.