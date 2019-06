Železniška proga Divača-Koper znova odprta za promet

Preberite še: Promet po železnici med Divačo in Koprom naj bi stekel v nekaj urah

FOTO: Uroš Hočevar

Sprva so napovedovali odprtje proge za danes ob 9. uri, po nekaj urah dodatnega dela pa so je odprli okoli poldneva.Slovenske železnice so tako odstranile onesnažen material po torkovem iztirjenju tovornega vlaka pri Hrastovljah in s tem izvedle ukrepe za maksimalno zmanjšanje okoljske škode na kraju nesreče.Promet po železniški progi Divača-Koper, ki je od torkovega iztirjenja tovornega vlaka zaprta, naj bi po prvotnih napovedih odprli že v petek, a so se po posvetu z Agencijo RS za okolje (Arso) in Geološkim zavodom Slovenije odločili za izkop dodatnega materiala, v katerem bi lahko bil kerozin.Železniška proga Divača-Koper je zaprta od torka popoldne, ko je v predoru pri Hrastovljah iztirilo šest vagonov tovornega vlaka, ki je prevažal kerozin. Ena od cistern se je poškodovala in iz nje je izteklo okoli 10.000 litrov tega goriva.