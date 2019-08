Železniška proga po iztirjenju vlaka pri Rimskih Toplicah znova prevozna

Železniška proga Celje-Zidani Most je po sredinem iztirjenju lokomotive in vagona tovornega vlaka na postaji v Rimskih Toplicah znova prevozna, so STA povedali v Slovenskih železnicah (SŽ).Na relaciji Zidani Most-Rimske Toplice je bil danes ob 11.35 odprt desni tir, so povedali v SŽ. Informacij o vzroku nesreče, do katere je prišlo v sredo ob 17.20 ob uvozu vlaka na postajo, zaenkrat ni.Na istem mestu sta minuli teden iztirila madžarska vagona mednarodnega potniškega vlaka, še ena nesreča je bila na tej postaji leta 2012. Direktor družbe SŽ Infrastrukturaje v sredo za TV Slovenija povedal, da so se vse nesreče zgodile pri vožnji v odklon in pri zelo nizkih hitrostih.V teku je nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje, in sicer gradbena dela potekajo na levem tiru med Rimskimi Toplicami in Laškim, zato je proga na tem delu zaprta. Vsi vlaki iz smeri Zidanega Mosta zato ob prihodu na postajo Rimske Toplice prehajajo na desno stran in vozijo v odklon, je pojasnil Kranjc.O vzroku še ni mogel govoriti, zagotovil pa je, da je bila kretnica oz. celotna proga na tem delu v normalnem stanju in so jo po iztirjenju minuli teden tudi sanirali ter naravnali. Napovedal je neodvisno preiskavo o vzrokih za iztirjanja, do njenih izsledkov pa bodo promet na tem območju ustrezno omejili oz. prilagodili.