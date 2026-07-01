Zelo nevaren mit o spolno prenesenih okužbah – jaz se ne morem okužiti

Skupno število prijavljenih primerov gonoreje je bilo leta 2024 približno trikrat večje kot pred desetimi leti.

Spolno prenesene okužbe so v porastu. Poletni meseci, v katerih se ljudje nekoliko bolj sprostijo, ne pripomorejo k zmanjšanju njihovega števila. Lani so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zabeležili 1986 prijavljenih primerov, a strokovnjaki opozarjajo, da ti podatki podcenjujejo resnično pogostost spolno prenesenih okužb. Prebivalci Slovenije imajo veliko spolno prenesenih okužb, predvsem genitalnih bradavic in drugih okužb s humanimi papilomavirusi ter klamidijskih okužb. Leta 2024 je bilo 1446 prijavljenih okužb, brez primerov okužb s hivom ter hepatitisoma B in C. Podatki za letošnje prvo četrtletje še niso na voljo – tudi ko bodo, ne bodo dobro primerljivi s podatki o prijavljenih primerih iz prejšnjih let, saj so junija lani na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ...