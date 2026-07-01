Zelo nevaren mit o spolno prenesenih okužbah – jaz se ne morem okužiti

Skupno število prijavljenih primerov gonoreje je bilo leta 2024 približno trikrat večje kot pred desetimi leti.
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Lani je bilo v državi 530 primerov klamidijske okužbe, ki spada med zelo pogoste spolno prenesene okužbe. FOTO: Shutterstock
Spolno prenesene okužbe so v porastu. Poletni meseci, v katerih se ljudje nekoliko bolj sprostijo, ne pripomorejo k zmanjšanju njihovega števila. Lani so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zabeležili 1986 prijavljenih primerov, a strokovnjaki opozarjajo, da ti podatki podcenjujejo resnično pogostost spolno prenesenih okužb.
Prebivalci Slovenije imajo veliko spolno prenesenih okužb, predvsem genitalnih bradavic in drugih okužb s humanimi papilomavirusi ter klamidijskih okužb. Leta 2024 je bilo 1446 prijavljenih okužb, brez primerov okužb s hivom ter hepatitisoma B in C.
Podatki za letošnje prvo četrtletje še niso na voljo – tudi ko bodo, ne bodo dobro primerljivi s podatki o prijavljenih primerih iz prejšnjih let, saj so junija lani na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ...
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