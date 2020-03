Zelo ugodne cene lahko pomenijo prevaro

Na splet tudi knjigoljubci

Poštni delavci imajo zaradi povečanja spletnih nakupov polne roke dela. Foto Leon Vidic

Združenje bank: Preverite trgovca

»Prejšnji teden smo imeli naval ljudi, za katere je bilo jasno, da niso še nikoli prej kupovali po spletu. Povečuje se prodaja vsega, predvsem stvari za dom – od pripomočkov za striženje in masažnih aparatov do računalnikov, kuhinjskih in čistilnih pripomočkov, celo erotike,« je nakupovalne navade Slovencev opisal, predstavnik spletne trgovine EnaA.Število naročil se jim je povečalo za trikrat, prihodki pa za dvakrat glede na čas pred epidemijo. »Če so prvi teden krize podjetja množično kupovala računalnike in drugo opremo za svoje zaposlene, ki so začeli delo od doma, je v zadnjem tednu po tem povpraševalo več posameznikov, ki so očitno spoznali, da bo šola na daljavo trajala še kar nekaj časa,« je dejal Domijan. Po njegovih besedah zmanjkuje tiskalnikov, prodaja športnih artiklov pa se je povečala za petkrat. Kot zanimivost je omenil, da je manj zanimanja za kozmetične izdelke in obleke.»Ljudje vse bolj spoznavajo prednosti spletnega nakupovanja, kar se bo gotovo ohranilo,« meni. Kot nov velik izziv pa je izpostavil težavno nabavo izdelkov in organizacijo celotne logistike. Za Ljubljano so celo vzpostavili lastno dostavno službo. Potrošniki so se po novem navadili tudi na plačilo s kreditno kartico, saj plačila po povzetju, ki je pred tem močno prevladovalo, v teh razmerah ne izvajajo.»Zaznavamo izjemen porast – naročil imamo od dva- do trikrat več,« opaža tudi Robert Volčanšek, vodja spletne knjigarne Emka.si. Za ta namen so reorganizirali svoje delo in okrepili ekipe v skladišču. »Logistika je v teh kriznih razmerah velik izziv, pošta je tudi skrajšala urnik za prevzem naših paketov, zato moramo biti ob povečanju dela še hitrejši, četudi je dostava do kupca na koncu počasnejša,« pravi. Ob vsem tem pa morajo še spremljati, ali nemoteno poteka dobava iz Anglije, od koder dobivajo angleško knjižno gradivo.»Spletni nakupi so do zdaj predstavljali okoli pet odstotkov poslovanja Mladinske knjige, zdaj pa so se povečali na približno desetodstotni delež prejšnje celotne prodaje,« oceni. Volčanšek je še omenil, da kupci poleg kreditnih kartic pri spletnih nakupih lahko uporabljajo tudi določene debetne kartice (s posebno kodo na hrbtni strani).V Združenju bank Slovenije so ob povečanju spletnih nakupov objavili priporočila o tem, da je dobro pred plačilom preveriti spletnega trgovca. Tako svetujejo preverbo spletnega prodajnega mesta – morebitne spore je lažje reševati, če gre za podjetje iz EU, kontaktnih podatkov in domene trgovca. Svetujejo tudi, naj bodo kupci pozorni, ali se v naslovni vrstici spletnega prodajnega mesta izpiše »https«, kar dokazuje, da gre za varno povezavo. Poleg tega opozarjajo, da izjemno ugodne cene za posamezne izdelke večkrat pomenijo prevaro.V Zvezi potrošnikov Slovenije so dodali, da je treba nakupovati pri preverjenih trgovcih, izbirati med izdelki, ki jih potrebujemo – saj preprostost nakupa lahko vodi v čezmerno zapravljanje. Ob prejemu pošiljke pa je treba takoj preveriti vsebino in javiti, če kaj ni skladno z naročenim. Ob nakupu po spletu je mogoče izdelek v 14 dneh po prejemu brez obrazložitve vrniti.