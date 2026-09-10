Zemljepis: vedno je na voljo tudi globus

Zemlja je okrogla in krive ploskve na ravnino ne moremo preslikati, ne da bi se pri tem kaj deformiralo. Deformirajo se koti, površine in dolžine, kartografi dajejo prednost eni ali drugi veličini, odvisno od namembnosti projekcije. Med najbolj razširjenimi projekcijami je okoli pol tisočletja stara Mercatorjeva projekcija. Leta 1569 jo je zasnoval in na svojih zemljevidih uporabil Gerardus Mercator. Na njegovi projekciji so poldnevniki in vzporedniki ravne črte in se sekajo pod pravim kotom, kar omogoča navigatorjem, da zarisujejo smer plovbe kot ravne črte. Vendar se na tej projekciji močno popačijo velikosti celin, bolj, ko gremo proti tečajema, večje je popačenje. Popačenje velikosti je močno motilo afriške države, saj je bila Afrika na projekciji videti skoraj enako velika kot ...