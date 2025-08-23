  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Zemljevid, ki pokaže, kako vključujoča je šola

    V praksi še vedno prevladujejo situacije, v katerih je drugačnost razlog za norčevanje, izločanje in nasilno vedenje.
    Ko učenci začutijo, da so spoštovani in enakovredni, lažje razvijajo svoje potenciale, hkrati raste kultura sodelovanja namesto norčevanja in poniževanja. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Ko učenci začutijo, da so spoštovani in enakovredni, lažje razvijajo svoje potenciale, hkrati raste kultura sodelovanja namesto norčevanja in poniževanja. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Andreja Žibret
    23. 8. 2025 | 06:00
    7:39
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Čeprav je v slovenskih osnovnih šolah že več kot devet odstotkov otrok z odločbami, večina današnjih šol sistematično ne razvija širokega polja inkluzivnosti. »Velik izziv je dejstvo, da je inkluzija pogosto razumljena zgolj kot nabor prilagoditev za učence z odločbami, kar je preozko,« meni Boštjan Kotnik, vodja projekta Ustvarjanje vključujočih šolskih okolij, na podlagi katerega je nastal model za merjenje in razvoj inkluzivnosti v šolah.

    Šole in drugi zavodi, ki izvajajo osnovnošolske programe v Sloveniji, so ga prejele ravno te dni in ga bodo lahko ob začetku novega šolskega leta začele umeščati v programe. Od maja, ko je bil prvič predstavljen, je bilo dvanajst prijav v sistem tega orodja. Kako je z inkluzijo v naših šolah in kaj ponuja model za merjenje inkluzivnosti?

     

