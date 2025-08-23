Zemljevid, ki pokaže, kako vključujoča je šola

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je v slovenskih osnovnih šolah že več kot devet odstotkov otrok z odločbami, večina današnjih šol sistematično ne razvija širokega polja inkluzivnosti. »Velik izziv je dejstvo, da je inkluzija pogosto razumljena zgolj kot nabor prilagoditev za učence z odločbami, kar je preozko,« meni Boštjan Kotnik, vodja projekta Ustvarjanje vključujočih šolskih okolij, na podlagi katerega je nastal model za merjenje in razvoj inkluzivnosti v šolah.

Šole in drugi zavodi, ki izvajajo osnovnošolske programe v Sloveniji, so ga prejele ravno te dni in ga bodo lahko ob začetku novega šolskega leta začele umeščati v programe. Od maja, ko je bil prvič predstavljen, je bilo dvanajst prijav v sistem tega orodja. Kako je z inkluzijo v naših šolah in kaj ponuja model za merjenje inkluzivnosti?