Poplavljenci pričakovali 98 parcel, zdaj jih je 24, pristojni mirijo

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je ta teden objavil namero o prodaji zemljišč v braslovških Rakovljah. Skupno je na tem območju predvidenih 98 parcel za poplavljence. Nanje so računali zlasti Letušani, ki so se v predpostopku že dogovorili, kdo bi vzel katero parcelo, da ne bi bilo treba žrebati. Zdaj pa je Sklad objavil namero za prodajo le 24 parcel. Pristojni mirijo, da bodo na vrsto prišle vse, a da je tudi po zakonu treba zemljišča prodajati po fazah oziroma etapah. Letušani so ogorčeni, ker že predolgo čakajo, skrbi jih, da naslednjih faz sploh ne bo.