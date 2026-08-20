Poplavljenci čakajo parcele, odškodnine pa ležijo na računih

Del Letuša, kjer je za odstranitev predvidenih 162 objektov, se počasi spreminja v puščavo. Medtem ko nekatere hiše rušijo, v drugih še vedno živijo tisti, ki čakajo, da si bodo nove domove postavili v Rakovljah v občini Braslovče. Območje je bilo za preselitev predvideno že nekaj mesecev po poplavi 2023, a prodaja zemljišč gre počasi. Pa ne zato, ker ne bi bilo zanimanja. Po dolgih postopkih in zakonodaji, ki si jo institucije različno razlagajo, naj bi v prihodnjih tednih vendarle dali v prodajo še težko pričakovanih 30 parcel od skupno 98. Zadnjih enajst pa mora država še pridobiti z razlastitvijo, ki naj bi bila končana prav tako v nekaj tednih.