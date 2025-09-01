Ženska iz gumenjaka skočila v Ljubljanico, voznik čolna pijan

Ljubljanski policisti so včeraj okoli enajste ure zvečer prejeli obvestilo, da pri zapornicah na Šuštarjevem nabrežju pomoč potrebuje ženska, ki se je držala za vejevje, da je ni odnesel tok. Pristojni so kasneje ugotovili, da se je po Ljubljanici skupaj s še dvema moškima in psom peljala v gumenjaku, so sporočili s PU Ljubljana.

Na Šuštarjevo nabrežje se je odpravilo več policistov, ki so žensko z vrvmi potegnili na kopno. Čolnu je menda odpovedal motor, zato je ženska pri zapornicah skočila v vodo, moška pa sta ostala na gumenjaku, ki ga je odnesel močan tok.

Zaradi lajanja psa je policist opazil čoln pri Zaloški cesti. Podal se je v vodo in moška z vrvjo zvlekel na kopno – vse tri osebe in psa so iz vode rešili nepoškodovane, so še sporočili ljubljanski policisti.

Policisti proti osebi, ki je upravljala čoln, vodijo postopek o prekršku. Voznik je bil po podatkih PU Ljubljana alkoholiziran, poleg tega pa je menda kršil še druge odločbe zakona o plovbi v celinskih vodah, saj je čoln upravljal brez izpita in v nasprotju z načeli varne plovbe.

Po podatkih PU Ljubljana so pri reševanju aktivirali tudi druge službe. Policistom so pri oskrbi rešenih oseb pomagali tudi gasilci, ki so območje zavarovali in iz vode izvlekli napihljiv čoln. Vsem trem osebam so nudili zdravniško pomoč, rešeno žensko pa so na preventivni pregled prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Od tam so jo odpustili v domačo oskrbo, so zapisali na PU Ljubljana.