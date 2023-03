Ženske si rože vse pogosteje kupujemo kar same

V nadaljevanju preberite:

Beti Burger se je z Metko Sporiš pogovarjala o tem, da moški v Sloveniji ženskam šopkov ne podarjajo pogosto, o pozitivnih učinkih cvetja in tem, da se ne ozira na tradicionalna pravila o kombinacijah rož. Povedala je, da rože, četudi so krhke, prenesejo veliko. V novih prostorih na Tavčarjevi v Ljubljani jo je fotografiral Leon Vidic.

Strogim tradicionalnim pravilom, koliko rož mora biti v šopku in kakšne barve lahko mešamo med sabo, se Metka poskuša izogniti. »Včasih je veljalo, da suho cvetje prinaša negativno energijo, četudi mi nihče ne zna pojasniti, od kod to prepričanje. Potem je bila vraža, da ne podarjamo rumenega cvetja, ker je to barva ljubosumja. Sama se pri dekoriranju s tem ne obremenjujem, tudi me ne zanima, katera barva je prava za katero priložnost, pomembno se mi zdi, da vem, kakšna je oseba, ki bo cvetje dobila: mirna, energična, ali potrebuje več topline, kreativne energije. Od tega je odvisen izbor barv. Preseči želim takšne stereotipe o rastlinah; če bi sebe poslušali, se verjetno ne bi obremenjevali s tem.« Kot opaža, pa so tudi med posameznimi kulturami razlike v običajih, kakšno cvetje se podarja ob kateri priložnosti, kakšne barve naj bo in podobno.

Vendarle se šopki tudi pri nas malce razlikujejo glede na priložnosti. Za dan žena so primerni cvetovi rdeče barve, ki ni samo barva ljubezni, ampak tudi strasti, želje in moči. »Rdečo imajo ponavadi rade temperamentne ženske. Ob dnevu žena so, denimo, zelo popularni rdeči tulipani,« pojasni Metka.