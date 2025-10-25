Žerjavi, ki preletavajo Slovenijo, naj ne bi bili tako ogroženi kot nemški

Poročali smo o množičnem poginu žerjavov med ravnokaršnjo jesensko selitvijo na nekaterih območjih Nemčije, kjer se je razširila ptičja gripa. Na območju Brandenburga, Spodnje Saške in Mecklenburg - Predpomorjanske so od začetka septembra do danes odkrili že 15 žarišč HPAI H5N1.

Naslovi v nemških in mednarodnih medijih drastično navajajo, da žerjavi dobesedno padajo z neba. V zadnjih dnevih se je situacija zaostrila na območju naravnega rezervata Linum znotraj območja Rhinluch v zvezni deželi Brandenburg, ki velja za izjemno pomembno ornitološko območje, ključno pri selitvi žerjavov in divjih gosi.

Navajali so že več kot 1000 odkritih mrtvih žerjavov, ki jih skušajo zaradi preprečevanja epidemije čim hitreje odstraniti iz narave, bojijo pa se, da bi lahko epidemija samo na tem območju v prihodnjih tednih povzročila pogin več kot 10.000 ptic. S tega območja sicer žerjavi nadaljujejo pot v Francijo in Španijo.

Poginuli žerjavi na Cerkniškem jezeru najdeni v prejšnjem izbruhu

Ker je na poti žerjavov med selitvijo tudi Slovenija, kar pravkar zanima tudi slovenske opazovalce ptic, saj žerjavi na nebu pričarajo značilen jesenski spektakel, smo za komentar situacije prosili varstvenega ornitologa dr. Dejana Bordjana iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije.

»Pri nas tega letos še nismo zaznali. Tudi ne pričakujem tako drastičnega dogodka kot v Nemčiji, predvsem zato, ker žerjavi večinoma Slovenijo samo preletijo. Bolni verjetno ne bodo niti vzleteli iz Madžarske, ker bodo preslabotni. Še najbolj verjeten učinek gripe bo, če bo izbruh tudi na Madžarskem, bo pri nas manj žerjavov na selitvi,« pravi.

»Še največja možnost za pogin je verjetno na Cerkniškem jezeru, kjer v zadnjih letih največkrat pristanejo in to v kar lepem številu. Tam so bili poginuli žerjavi najdeni v prejšnjem izbruhu gripe. Kot pri ljudeh, je največja možnost za prenos na območjih, kjer se žerjavi koncentrirajo.«