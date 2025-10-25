  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Žerjavi, ki preletavajo Slovenijo, naj ne bi bili tako ogroženi kot nemški

    Žerjavi večinoma Slovenijo le preletijo, še največ možnosti za razširitev ptičje gripe med njimi je na Cerkniškem jezeru, kjer v zadnjih letih pristajajo.
    V zadnjih dnevih se je situacija zaostrila na območju naravnega rezervata Linum znotraj območja Rhinluch v nemški zvezni deželi Brandenburg, ki velja za izjemno pomembno ornitološko območje, ključno pri selitvi žerjavov in divjih gosi. FOTO: Francois Nascimbeni/AFP
    V zadnjih dnevih se je situacija zaostrila na območju naravnega rezervata Linum znotraj območja Rhinluch v nemški zvezni deželi Brandenburg, ki velja za izjemno pomembno ornitološko območje, ključno pri selitvi žerjavov in divjih gosi. FOTO: Francois Nascimbeni/AFP
    R. I.
    25. 10. 2025 | 18:47
    25. 10. 2025 | 18:47
    2:36
    Poročali smo o množičnem poginu žerjavov med ravnokaršnjo jesensko selitvijo na nekaterih območjih Nemčije, kjer se je razširila ptičja gripa. Na območju Brandenburga, Spodnje Saške in Mecklenburg - Predpomorjanske so od začetka septembra do danes odkrili že 15 žarišč HPAI H5N1.

    Žerjavi v Nemčiji padajo z neba, pričakujejo več kot 10.000 poginov

    Naslovi v nemških in mednarodnih medijih drastično navajajo, da žerjavi dobesedno padajo z neba. V zadnjih dnevih se je situacija zaostrila na območju naravnega rezervata Linum znotraj območja Rhinluch v zvezni deželi Brandenburg, ki velja za izjemno pomembno ornitološko območje, ključno pri selitvi žerjavov in divjih gosi.

    Navajali so že več kot 1000 odkritih mrtvih žerjavov, ki jih skušajo zaradi preprečevanja epidemije čim hitreje odstraniti iz narave, bojijo pa se, da bi lahko epidemija samo na tem območju v prihodnjih tednih povzročila pogin več kot 10.000 ptic. S tega območja sicer žerjavi nadaljujejo pot v Francijo in Španijo.

    Poginuli žerjavi na Cerkniškem jezeru najdeni v prejšnjem izbruhu

    Ker je na poti žerjavov med selitvijo tudi Slovenija, kar pravkar zanima tudi slovenske opazovalce ptic, saj žerjavi na nebu pričarajo značilen jesenski spektakel, smo za komentar situacije prosili varstvenega ornitologa dr. Dejana Bordjana iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije.

    »Pri nas tega letos še nismo zaznali. Tudi ne pričakujem tako drastičnega dogodka kot v Nemčiji, predvsem zato, ker žerjavi večinoma Slovenijo samo preletijo. Bolni verjetno ne bodo niti vzleteli iz Madžarske, ker bodo preslabotni. Še najbolj verjeten učinek gripe bo, če bo izbruh tudi na Madžarskem, bo pri nas manj žerjavov na selitvi,« pravi. 

    »Še največja možnost za pogin je verjetno na Cerkniškem jezeru, kjer v zadnjih letih največkrat pristanejo in to v kar lepem številu. Tam so bili poginuli žerjavi najdeni v prejšnjem izbruhu gripe. Kot pri ljudeh, je največja možnost za prenos na območjih, kjer se žerjavi koncentrirajo.«

    Novice  |  Slovenija
    Prostovoljno končanje življenja

    Javno mnenje pred referendumom: večina jih zakon podpira

    Prepričevanje se začenja. Za uveljavitev zakona 60 odstotkov ljudi, kaže javnomnenjska poizvedba.
    Barbara Eržen 24. 10. 2025 | 17:00
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Zlorabam bolniške in nege šteti dnevi: prihajajo strožji ukrepi in več nadzora

    Več kot 10.000 ljudi je v staležu že več kot leto dni, stroški pa so se v desetletju potrojili na skoraj 700 milijonov evrov.
    Barbara Hočevar 24. 10. 2025 | 05:00
    Nedelo
    Avtomobilska industrija

    Hrvat ponuja milijardo za Bugattija: Ne želim pojasnjevati petdesetim ljudem

    Avtomobilska znamka Bugatti bi lahko kmalu zamenjala lastnika in postala – hrvaška. Za nakup Porschejevega deleža v podjetju se namreč zanima Mate Rimac.
    Agata Rakovec Kurent 24. 10. 2025 | 12:36
    Magazin  |  Zanimivosti
    Novi trendi

    Smrt likalnika: zakaj so mladi nehali likati oblačila

    Mlajše generacije se odmikajo od tradicionalnih gospodinjskih opravil in iščejo nove, manj zamudne rešitve.
    Manca Jagodic 23. 10. 2025 | 11:00
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 3. 10. 2025 | 09:28
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Magazin  |  Zanimivosti
    Materinstvo

    Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:26
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Ogrevanje

    Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Digitalne zdravstvene platforme

    Podjetje Better utrjuje položaj v svetovnem vrhu digitalnega zdravstva

    Platforma Better podpira tako nacionalne kot regionalne sisteme in je že v uporabi v več kot 1000 institucijah v 28 državah.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 16:28
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
