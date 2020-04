FOTO:Zgodba o konjih, stara 440 let

Letošnje načrte za praznovanje dneva lipicanca, 19. maja, ko bi proslavili 440 let lipiške kobilarne, je – kot še marsikaj drugega – prekrižala epidemija covida-19. Na ta dan leta 1580 je sicer habsburški nadvojvoda Karel II. kupil opuščeno lipiško posestvo od tržaškega škofa. Tu je začel vzrejo konj za potrebe svojega dvora in 200 let pozneje je nastala nova pasma. Lipicanci.Kobilarna Lipica je najstarejša oziroma izvorna kobilarna lipicanske pasme konj in danes velja za eno najstarejših kobilarn na svetu. »Da so Habsburžani v 16. stoletju za vzrejo konj izbrali Lipico, je več razlogov. V tistem času so bili posebno ...