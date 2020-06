FOTO:Zgodbe, ki so odmevale junija

Aleksander Zupanc o boju s koronavirusom: Kako smo preživeli epidemijo in celo ploskali

Jemanje brisov za preverjanje okužbe z virusom sars-cov-2 pred mobilno ambulanto UKC. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kolumna Luke Lisjaka Gabrijelčiča: Janša kot simptom

Komentar Janeza Markeša: Ne zakon, globoka država

Premier Janez Janša z ženo Urško na uradni proslavi ob dnevu državnosti na Kongresnem trgu FOTO: Jure Eržen/Delo



Prispevek Barbare Eržen: Potencialno dragi nasveti premiera Janeza Janše

Notranji minister Aleš Hojs je na zadnji junijski dan presenetil z odstopom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Med odmevnimi vsebinami tudi odstop Hojsa

Junij se je končal s pestrim dogajanjem na političnem prizorišču. Že v jutranjih urah so stekle Aleš Hojs presenetil z izjavo, Junij se je končal s pestrim dogajanjem na političnem prizorišču. Že v jutranjih urah so stekle hišne preiskave zaradi poslov z zaščitno opremo, na vladni novinarski konferenci, ki je bila sicer posvečena razmeram glede koronavirusa, pa je notranji ministerpresenetil z izjavo, da odstopa s položaja . Čeprav dneva še ni konec, je jasno, da se je tudi ta članek uvrstil med najbolj brane vsebine na delo.si.

Slavnostna podelitev Michelinovih zvezdic najboljšim restavracijam in chefom na Ljubljanskem gradu, kjer je Ana Roš slavila z dvema zvezdicama. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Nagrajenka Veronika Simoniti je prižgala kresni ogenj. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Konec epidemije« je pisalo na naslovnici prve junijske številke Dela in s to novico smo dan začeli tudi na naši spletni strani.je takrat napisal Temo dneva, v kateri je popisal, kako smo preživeli epidemijo in celo ploskali. »Od 12. marca, ko se je v državi ustavilo javno življenje, do 31. maja, ko smo lahko začeli živeti 'novo normalnost', je enainosemdeset dni. Dolgih enainosemdeset dni, ki so se zdeli cela večnost.«Po tej večnosti smo vstopili v novo obdobje, ko smo se trudili, da bi čim več stvari potekalo tako kot prej, mnogi so se tudi (preveč) sprostili in postopno je postalo jasno, da drugi val epidemije vendarle ne bo v tako oddaljeni prihodnosti, ampak nam utegne pokvariti poletje. Ni čudno, da so bile vsebine, ki so naše bralce najbolj zanimale, povezane s koronavirusom. Vse prispevke, ki obravnavajo to temo, na naši spletni strani lahko najdete pod ključno besedoali covid-19 Priporočamo tudi branje prispevka, ki so ga za Delo napisali trije zdravniki: prof. dr., dr. med., prof. dr., dr. med., in, dr. med.:Primerljivo »vroča« tema je bila junija slovenska politika. Poteze sedanje vlade, protesti in komentarji analitikov so pritegnili naše bralce. Predvsem sta odmevala dva mnenjska teksta.je v svoji kolumni zapisal, da ni krivda, da je slovenska politika degradirala na raven brezidejnega boja za vpliv in položaje. »On je kvečjemu simptom te degradacije in njeno zmagoslavje: v dveh desetletjih se je iz kritika sistema prelevil v nekoga, ki do obisti pozna njegove slabosti in jih zna izkoristiti v svoj prid.«pa je v komentarju pod drobnogled vzel pogovor z ženo predsednika vlade, ki so ga predvajali na nacionalni televiziji. »V predstavitvi njenega 'lika in dela' je bilo poleg presežkov iz zdravniškega poklica v opisu njenega družinskega življenja z Janezom Janšo slišati tudi tole: 'Z dvema otrokoma ostane sama, ko njenega moža pošljejo na Dob. 20 junija 2014 ga pospremi v kolesje globoke države.' Poglejmo natančno, kaj je nacionalna televizija storila s to izjavo, ki je ni položila v usta Urške Bačovnik Janša ali Janeza Janše (tu sta oba nedolžna), temveč jo je javnosti prenesla v statusu mnenja uredništva, predvsem pa v statusu nosilca javnega prostora, javne in nacionalne RTV, ki je, kot pravi Janša, kot taka plačevana z zakonsko obveznim plačevanjem naročnine,« piše Markeš.Tudi zgodba z Janšo in RTV Slovenija je bila na naši spletni strani med najbolj branimi. Premier je namreč (spet) predlagal razmislek o plačevanju položnic, a na RTV svarijo, da so pri izterjavi dolgov učinkoviti. »Javnost, ne politiki, so tisti, ki naj presojajo, saj njim služimo,« so mu še odgovorili z RTV Slovenija.Junij 2020 bo šel v zgodovino kot mesec, ko so v Sloveniji zasijale Michelinove zvezdice. Po ena zvezdica je šla v Hišo Denk k chefu, Pri Lojzetu k chefu, Vilo Podvin k chefu, restavracijo Dam k chefuin Atelje k chefu. Dve zvezdici pa sta pristali priv Hiši Franko v Starem selu pri Kobaridu. Dogajanje sta spremljalain, v njunem prispevku pa si lahko ogledate tudi posnetek prireditve.V medijski hiši Delo ima junij posebno mesto, ker je to mesec, ko podeljujemo nagrado kresnik. Tokrat je šla v roke, ki je slavila z romanom Ivana pred morjem . Veronika Simoniti je četrta pisateljica, ki je v tridesetletni zgodovini podeljevanja prejela kresnika. Žirija je v svoji utemeljitvi zapisala, da avtorica premika bralca po prostorih in časih, od Pariza do tukajšnjih krajev in Srbije, s spretnim plastenjem pripovedi, tudi menjavanjem slovničnih časov, ko je preteklo tisto večno, zapomljivo, in zato zahteva sedanjik, pripovedovalkina sedanjost pa pojema v minevanju in je torej popisana v pretekliku.Kot poslastico za konec pa priporočamo satiro. Ta svoje satire objavlja v Delu in na delo.si vsak ponedeljek. Ta mesec je še posebej odmevala satira, v kateri je komentiral incident na italijansko-slovenski meji. »Tega dne sta se dva vojaka dobronamerno sprehajala po kraški gmajni, nakar ju je sredi idilične poti presenetil Rambu podoben Terminator ali Predator in ju z najsodobnejšim laserskim orožjem 5G prisilil, da sta pokleknila, medtem pa ves čas meril z dvocevnim topom v njuni glavi. Ko je slišal, da govorita s cviček naglasom, se jima je opravičil in jima zabičal, naj o dogodku ne črhneta.«