Zgojznikova o priklanjanju lobistom

Žalec – Tudi kandidati za evropske poslance in nosilci list začenjajo glasovati na predčasnim volitvah v evropski parlament. Nosilka liste Povežimo se Urša Zgojznik je danes glasovala na Upravni enoti v Žalcu in se ob tem zavzela za udeležbo na nedeljskih volitvah, saj je prav to lahko »orožje proti politiki zastraševanja in delitev, proti politiki praznih obljub in korupcije«.



Potem pa se je lotila sedanjih evropskih poslancev: »Naš glas je omogočil izvolitev evropskih poslancev, ki jih niti ogromne plače in skriti dodatki niso ustavili pred priklonom bruseljskim lobistom. Mi smo s svojim glasom omogočili izvolitev politikom, ki se danes borijo le za lastne interese. Prav naš glas je omogočil, da danes v Perutnini Ptuj jemo ukrajinske piščance,« je opozorila.



Nosilka liste Povežimo se Urša Zgojznik je še dodala, da morajo državljani vzamejo politiko v svoje roke, saj so razmere v svetu preresne, da bi jih prepustili politikom: »Državljani se moramo povezati, ovrednotiti svoj glas in zahtevati nujno preobrazbo politike,« je dejala in opozorila, da imajo zdaj prav volivci v rokah ključ do sprememb in do boljše prihodnosti.



Zgojznikova se je med predvolilno kampanjo pogosto spontano in brez poprejšnje najave udeleževala tudi družbenih samoiniciativnih akcij. Tako se je pred mesecem pridružila protestnemu sajenju sadnih dreves v opuščeni drevesnici v Medlogu pri Celju, kjer načrtujejo gradnjo pritipoplavnega nasipa in naselje stanovanjskih vil, celjska Levica, društvo Odprto Celje in okoljevarstveniki pa zahtevajo, da občina tam uredi zelene površine in drevesni park.