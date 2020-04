FOTO:Zibajo pri marah, ježevcih in zebrah

Ljubeče bodičaste mame

Kljub dolgim bodicam so samice indijskih ježevcev skrbne in ljubeče mame. FOTO: Ivan Esenko

Črtasta edinka





Vseh mladičev jim še ni uspelo prešteti

Naraščaj se v ljubljanskem živalskem vrtu veselijo tudi pri marah. FOTO: ZOO Ljubljana

Mare, pri katerih si samec in samica zvestobo obljubita za vse živjenje, živijo ogradi s še drugimi pari, podzemni brlog pa je rezerviran izključno za novorojence. FOTO: ZOO Ljubljana

Ljubljana – Čeprav je ljubljanski živalski vrt zaradi ukrepov za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom že od sredine marca zaprt za obiskovalce in sameva, pa se življenje v njem ni niti približno ustavilo. Prej nasprotno v številnih oborah pod Rožnikom kar prekipeva od življenja, saj so živali, ki imajo v njih stalno prebivališče, dobile naraščaj. Na začetku pomladi so na svet privekali mladiči mare, zebre ter indijskih ježevcev in starši imajo zdaj z njimi ogromno dela.Indijskim ježevcem, ki jih uvrščamo v skupino glodavcev in pri katerih mame kljub bodicam veljajo za izjemno skrbne in ljubeče, sta se mladiča skotila pred dnevi. Kot pravijo v živalskem vrtu, sta že takoj po rojstvu odprla oči in imela dlake, njune mehke bodice pa so otrdele nekaj ur po veselem dogodku.Za zdaj se pri mami še hranita z mlekom in se stiskata k njenemu bodečemu kožuhu, a že kmalu pa bosta lahko sama glodala hrano. Sporazumevajo se tako, da šklopotajo z bodicami, cvilijo in godrnjajo. Ko samica brani mladiče, nasrši votle bodice, z njimi rožla, topota z zadnjimi nogami in se godrnjavo oglaša. Pri indijskih ježevcih ima pri vzreji zaroda glavno besedo mama, pomaga pa ji tudi samec.Čreda zeber, v kateri so samec Bili ter samici Hanka in Srečka, je zrasla za tretjino. Srečka, ki se je pred leti skotila pod Rožnikom je na materinski dan je postala mama črtastemu mladiču, ki so ga poimenovali Sanaa, kar v svahiliju pomeni »umetnina«. Vsaka zebra je namreč umetnina zase, saj niti dve nimata enakega vzorca prog, mama pa si z zadrževanjem ob mladiču in odganjanjem drugih zeber zagotovi, da si mladič zapomni njenega. Po njenih dolgih nogah v živalskem vrtu sklepajo, kako velika bo Sanna, ko bo odrasla.Mare, pri katerih si samec in samica zvestobo obljubita za vse življenje, živijo ogradi s še drugimi pari, podzemni brlog pa je rezerviran izključno za novorojence, ki so v njem varni pred plenilci. Iz zavetja pogledajo samo, ko mimo pride njihova mama, da jih podoji, samice pa dovolijo sesati samo svojim mladičem.V živalskem vrtu so na pragu brloga že opazili prve mladiče, a še ne vedo, koliko bo vseh, do takrat, ko bodo spet lahko odprli vrata za obiskovalce, pa pravijo, da bodo oskrbniki spremljali in dokumentirali odraščanje vseh mladičev in o dogajanju obveščali javnost, da »boste vi lahko ostali doma«.