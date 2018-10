FOTO:Židan bo še naprej vodil SD

V nagovoru delegatom je Židan poudaril, da so stranka, ki razmišlja o ljudeh. FOTO: Blažž Samec

Bukovica - »Socialni demokrati smo tisti, ki smo vedno tukaj za dobrobit ljudi. Ko je potrebno poskrbeti za državo, za izhod iz krize, za stabilnost, za okrevanje in nenazadnje, za rast. Ne skrivamo se za lažnimi predvolilnimi obljubami in na koncu ne podpiramo le všečne ukrepe, ko nam to ustreza za nabiranje političnih točk,« je prepričan Dejan Židan , stari novi predsednik SD , ki na današnjem kongresu nima tekmeca.Podpredsednika bosta skoraj zagotovo postala poslanecin minister za izobraževanje, znanost in šport, saj sta edina kandidata za podpredsednika. Nekaj več kot 250 delegatov pa bo izbiralo med tremi kandidatkami za dve mesti podpredsednic. Za ta položaj se potegujejo evropska poslanka, ministrica za pravosodjein državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in športZa Židana bo to drugi zaporedni mandat. »Pred štirimi leti je bila stranka poklapana in jo je marsikdo odpisoval. Danes vidite tukaj samozavestne ljudi. V štirih letih nam je uspelo, da smo si v veliki meri uspeli povrniti zaupanje volivcev. Nenazadnje smo edina stranka v parlamentu, ki je povečala število ljudi, ki so glasovali za nas, za 70 odstotkov. Naš cilj je, da rastemo naprej, saj vemo, da je demokratični razvoj Slovenije, ki spoštuje tudi različnosti in nas umešča v srednjeevropski prostor, neposredno povezan z močjo socialne demokracije. Tako da imamo velike ambicije,« je ob prihodu na kongres poudaril Židan, ki verjame, da bodo še vodili vlado, ki bo Slovenijo locirala tja, kamor želijo, v skupino držav, kjer je pomemben posameznik.V nagovoru delegatom pa je Židan poudaril, da so stranka, ki razmišlja o ljudeh: »Pričakovanja ljudi do nas so bila vedno velika. Na trenutke večja, kot jih je odražala naša realna politična moč. A to nas ni ustavilo, še več, okrepili smo moč socialne demokracije in dogradili strankino sposobnost, da moč velikega števila izjemnih ljudi, ki jih ima v svojih vrstah, pretvarja v politična dejanja.« Odločitev za vstop v vlado ni preprosta, a so stranka, ki, tako Židan, ima pogum, da nastavi svoj hrbet.»Smo stranka, ki nikoli ne bo pomenovana po eni osebi, saj za to ni potrebe, ker našo stranko sestavlja misel, ki je starejša od 100 let,« je Židan ponazoril, da niso projekt za ene volitve, ampak tečejo na dolge proge.Od predstavnikov drugih koalicijskih strank, je udeležence kongresa prišla pozdraviti le predsednica SAB, v imenu SLS pa je prišlaNekoliko bolj živahno razpravo je pričakovati ob poročilu o delu v zadnjih štirih letih. »Pomembno pa je, da bo po koncu kongresa socialna demokracija šla naprej povezana in močnejša,« se je izrazil vodja poslanske skupine