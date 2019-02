Židan: Kandidat ima voljo do dela in spreminja stvari na bolje

Ljubljana – Ob 13. uri je v spremstvu prvaka SDk predsedniku vladena pogovor prišel najverjetnejši novi kulturni minister. Šarec, kot so sporočili iz njegovega kabineta po polurnem pogovoru, zaupa presoji stranke SD pri predlogu za novega ministrskega kandidata in bo državnemu zboru predlagal njegovo imenovanje. Najverjetnejšega novega ministra nato čaka zaslišanje pred odborom za kulturo in še končno glasovanje na seji državnega zbora.Poznič se je izjavam za medije po pogovoru pri predsedniku vlade izognil, Židan pa je povedal, da bo že kmalu na voljo novinarjem na predstavitvi. »Danes se je kandidat za ministra Zoran Poznič predstavil predsedniku vlade, pokazal je, da obvlada področje ter da ima voljo do dela in spreminja stvari na bolje,« je povedal Židan, ki si obeta, da bo imela Slovenija že prihodnji teden ponovno državotvornega ministra. sta konec januarja morala oditi tudi oba državna sekretarja, Jan Škoberne in Vojko Stopar , zato mora SD predlagati tudi njuni zamenjavi. Za novo državno sekretarko bodo v SD predlagali raziskovalko in mednarodno svetovalko s področja medijev in medijske regulacije Tanjo Kerševan Smokvina, med tem ko drugo ime še ni znano. Židan se je tudi danes vprašanju, ali že imajo ime drugega državnega sekretarja izognil: »Ko bo minister izvoljen, bo predstavil tudi svoj predlog za državne sekretarje.«Preberite še portret Zorana Pozniča: Poznajo ga kot »Pozata«, letnik 1959, tistega akademskega kiparja in zaljubljenca v nove medije iz Trbovelj.